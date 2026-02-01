СМИ: Берлин отослал Киеву электрогенераторы, которые помогли бы немцам
Берлин в рамках очередного предоставления Киеву гуманитарной помощи отправила две комбинированные тепловые и электростанции, которые при этом требуются самим немцам, сообщает Berliner Zeitung.
Жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии. Издание пишет, что проблема заключается в отсутствии у Германии понятных планов обеспечения собственной устойчивости. ФРГ поставит Украине в общей сложности 41 установку и 76 модульных котельных.
Ранее стало известно, что на Украине произошло каскадное отключение электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
