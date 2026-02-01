СМИ: Берлин отослал Киеву электрогенераторы, которые помогли бы немцам

Берлин в рамках очередного предоставления Киеву гуманитарной помощи отправила две комбинированные тепловые и электростанции, которые при этом требуются самим немцам, сообщает Berliner Zeitung.

Зеленский признал отсутствие ударов по энергетике Украины

Жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии. Издание пишет, что проблема заключается в отсутствии у Германии понятных планов обеспечения собственной устойчивости. ФРГ поставит Украине в общей сложности 41 установку и 76 модульных котельных.

Ранее стало известно, что на Украине произошло каскадное отключение электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
