СМИ: Большинство проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ дезертирует

Большинство проходивших подготовку в Великобритании офицеров Вооруженных сил Украины сбегает перед отправкой домой, сообщает ТАСС.

Залужный считает, что после завершения СВО на Украине может начаться гражданская война

В Лондоне не уделяется должного внимания слаживанию подразделений, из-за чего большинство офицерского состава убегает.

До этого военнопленный из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Алексей Валюков рассказал, как в Польше направлявшиеся на фронт после обучения в Великобритании украинские военнослужащие спрыгивали из окон поезда.

Ранее в Лондоне признали ограниченность военных возможностей по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

