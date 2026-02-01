Трамп надеется, что Тегеран согласится на приемлемую для США договоренность

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что США надеются на согласие Тегерана на выработку приемлемой для Вашингтона договоренности.

Нечем ответить: Почему Ирану удобнее избежать военного конфликта с США

«Я надеюсь, что они договорятся о чем-то приемлемом», — указал глава Белого дома. Он отметил, что иранские власти ведут серьезные переговоры с Вашингтоном.

Ранее Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
