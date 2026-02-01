Трамп надеется, что Тегеран согласится на приемлемую для США договоренность
1 февраля 202606:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что США надеются на согласие Тегерана на выработку приемлемой для Вашингтона договоренности.
«Я надеюсь, что они договорятся о чем-то приемлемом», — указал глава Белого дома. Он отметил, что иранские власти ведут серьезные переговоры с Вашингтоном.
Ранее Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп надеется, что Тегеран согласится на приемлемую для США договоренность
- В СК РФ рассказали о версиях пропажи семьи Усольцевых под Красноярском
- СМИ: Берлин отослал Киеву электрогенераторы, которые помогли бы немцам
- СМИ: ВСУ потеряли более 38,5 тысяч военнослужащих за январь
- Британский премьер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна
- СМИ: Большинство проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ дезертирует
- Трамп призвал арестовать Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Москвой
- СМИ: Европейские лидеры разработали план противодействия Трампу
- Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым по Украине
- В Подмосковье два человека госпитализированы с подозрением на оспу обезьян
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru