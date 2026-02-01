СМИ: Европейские лидеры разработали план противодействия Трампу

Он включает сдержанную реакцию на возможные провокации, подготовку ответных торговых пошлин и постепенное снижение зависимости Европы от Вашингтона в военной и экономической сферах. Итальянский премьер Джорджа Мелони выступила за продолжение диалога с США, немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал к быстрым шагам по уменьшению экономической зависимости, а французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна показать готовность дать отпор, чтобы заслужить уважение Трампа. При этом сам план пока остаётся довольно абстрактным.

Ранее Макрон пообещал сделать все возможное, чтобы Европа стала сильной и независимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

