Трамп призвал арестовать Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Москвой
Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал немедленно арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Москвой во время президентских выборов в 2016 году.
По его словам, директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала секретные документы по делу «Рашагейт». Они, по словам президента США, доказывают, что Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе.
Как считает американский лидер, Обама хотел подорвать авторитет республиканца и совершить государственный переворот. Трамп призвал арестовать своего предшественника.
Президент США Дональд Трамп может инициировать уголовное дело против бывшего главы Белого дома Барака Обамы, но это ничем не закончится, так как нет доказательств попытки совершить госпереворот, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
