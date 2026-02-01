Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым по Украине

Официальные лица США провели продуктивные переговоры во Флориде со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, сообщил в соцсети X спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Глава аппарата Белого дома получила записку от Уиткоффа с упоминанием Путина

По его словам, встречи были конструктивными, они состоялись в рамках посреднических усилий Вашингтона по мирному решению украинского конфликта. Уиткофф указал: «мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине».

Во встрече с Дмитриевым также участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен Джаред Кушнер и советник администрации США Джош Грюнбаум.

Сам Дмитриев также назвал встречу с делегацией США конструктивной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

