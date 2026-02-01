Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым по Украине
Официальные лица США провели продуктивные переговоры во Флориде со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым, сообщил в соцсети X спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
По его словам, встречи были конструктивными, они состоялись в рамках посреднических усилий Вашингтона по мирному решению украинского конфликта. Уиткофф указал: «мы воодушевлены тем, что Россия работает над тем, чтобы достичь мира на Украине».
Во встрече с Дмитриевым также участвовали глава Минфина США Скотт Бессент, бизнесмен Джаред Кушнер и советник администрации США Джош Грюнбаум.
Сам Дмитриев также назвал встречу с делегацией США конструктивной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
