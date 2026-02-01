В Подмосковье два человека госпитализированы с подозрением на оспу обезьян

Они находятся в состоянии средней тяжести. Заболевших доставили в Домодедовскую больницу.

Один из зараженных — 41-летний мужчина. Он обратился к врачам с высыпаниями на лице и температурой до 39 градусов. Мужчина заболел около пяти дней назад. Медики проводят лабораторную и инструментальную диагностику.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский рассказал НСН, что вирус оспы может быть использован как база для разработки вакцин против других опасных вирусов, таких как чума свиней.

