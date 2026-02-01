Британский премьер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна

Бывший принц Эндрю должен дать показания перед американским Конгрессом из-за своих связей со скандальным финансистом из США Джеффри Эпштейном, сообщает BBC со ссылкой на британского премьер-министра Кира Стармера.

По его словам, интересы жертв американского финансиста должны стоять на первом месте.

Ранее стало известно, что принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Joanna Chan / AP
