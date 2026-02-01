Британский премьер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна
1 февраля 202604:31
Бывший принц Эндрю должен дать показания перед американским Конгрессом из-за своих связей со скандальным финансистом из США Джеффри Эпштейном, сообщает BBC со ссылкой на британского премьер-министра Кира Стармера.
По его словам, интересы жертв американского финансиста должны стоять на первом месте.
Ранее стало известно, что принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британский премьер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна
- СМИ: Большинство проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ дезертирует
- Трамп призвал арестовать Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Москвой
- СМИ: Европейские лидеры разработали план противодействия Трампу
- Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым по Украине
- В Подмосковье два человека госпитализированы с подозрением на оспу обезьян
- Казнены одиннадцать организаторов скам-лагерей в Мьянме
- СМИ: Кинотеатры Кавказа возвращают сцены 18+
- Триллер о малышке, ставшей свидетельницей преступления, покорил «Сандэнс»
- Дмитриев назвал встречу с делегацией США конструктивной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru