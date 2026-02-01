СМИ: ВСУ потеряли более 38,5 тысяч военнослужащих за январь
1 февраля 202605:01
Вооруженные силы Украины по итогам января текущего года потеряли в зоне специальной военной операции более 38,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает ТАСС.
С 1 по 9 января украинская армия потеряла 11 355 человек, с 10 по 16 января — 8 695, с 17 по 23 января — 8 810, с 24 по 31 января еще 9 785 бойцов ВСУ.
Наибольшие потери украинская сторона понесла в зоне действия российской группировки «Центр».
Ранее стало известно, что большинство проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ дезертирует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ВСУ потеряли более 38,5 тысяч военнослужащих за январь
- Британский премьер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна
- СМИ: Большинство проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ дезертирует
- Трамп призвал арестовать Обаму из-за обвинений в сотрудничестве с Москвой
- СМИ: Европейские лидеры разработали план противодействия Трампу
- Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым по Украине
- В Подмосковье два человека госпитализированы с подозрением на оспу обезьян
- Казнены одиннадцать организаторов скам-лагерей в Мьянме
- СМИ: Кинотеатры Кавказа возвращают сцены 18+
- Триллер о малышке, ставшей свидетельницей преступления, покорил «Сандэнс»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru