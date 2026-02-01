СМИ: ВСУ потеряли более 38,5 тысяч военнослужащих за январь

Вооруженные силы Украины по итогам января текущего года потеряли в зоне специальной военной операции более 38,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, сообщает ТАСС.

Трамп: ВСУ потеряли 26 тысяч человек за последний месяц

С 1 по 9 января украинская армия потеряла 11 355 человек, с 10 по 16 января — 8 695, с 17 по 23 января — 8 810, с 24 по 31 января еще 9 785 бойцов ВСУ.

Наибольшие потери украинская сторона понесла в зоне действия российской группировки «Центр».

Ранее стало известно, что большинство проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ дезертирует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
