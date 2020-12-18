МХАТ представит новую версию «Вишневого сада»

На Большой сцене МХАТ имени М. Горького 25 декабря состоится премьера спектакля «Вишневый сад» - реконструкция спектакля 1988 года в сценографии Владимира Серебровского. Тогда режиссером выступил Сергей Данченко, а главную роль играла Татьяна Доронина.

Первая реконструкция той постановки состоялась в 2017 году. Режиссерами выступили Михаил Кабанов и Валентин Клементьев, в главной роли – Лидия Матасова. Теперь же представить новую интерпретацию известного произведения Антона Чехова решил режиссер Валентин Клементьев, который ранее на протяжении 15 лет играл Лопахина. В интервью НСН он поделился деталями проделанной работы.

«В прошлой реконструкции было добавлено лишь несколько вводов, а также вместо Татьяны Дорониной главную роль играла Лидия Матасова. Сейчас речь идет о другом формате, это не просто механическое обновление, это новое режиссерское видение. Это очень удобно, суммируя тот опыт, который у меня был в течение 15 лет, обращать пьесу в свое режиссёрское высказывание, в этом смысле сложностей нет. К тому же, за это время актерские технологии претерпели достаточно серьезные изменения, да время совсем другое уже, поэтому материал 1988 года требует другого взгляда. Сюжет и текст, при этом, остаются такими же, как 116 лет назад написал Антон Павлович Чехов. Но самое сложное еще впереди, потому что премьера 25 декабря, у меня еще нет никаких оснований говорить, что все получилось. Но работать с таким материалом – это счастье и для артистов, и для режиссера, и для художников. И все будущие поколения актеров и режиссеров всегда будут стремиться получить доступ к Чехову в качестве текста и предмета осмысления», – рассказал он.