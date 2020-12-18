МХАТ представит новую версию «Вишневого сада»
Режиссер Валентин Клементьев в интервью НСН рассказал о новшествах в грядущей премьере.
На Большой сцене МХАТ имени М. Горького 25 декабря состоится премьера спектакля «Вишневый сад» - реконструкция спектакля 1988 года в сценографии Владимира Серебровского. Тогда режиссером выступил Сергей Данченко, а главную роль играла Татьяна Доронина.
Первая реконструкция той постановки состоялась в 2017 году. Режиссерами выступили Михаил Кабанов и Валентин Клементьев, в главной роли – Лидия Матасова. Теперь же представить новую интерпретацию известного произведения Антона Чехова решил режиссер Валентин Клементьев, который ранее на протяжении 15 лет играл Лопахина. В интервью НСН он поделился деталями проделанной работы.
«В прошлой реконструкции было добавлено лишь несколько вводов, а также вместо Татьяны Дорониной главную роль играла Лидия Матасова. Сейчас речь идет о другом формате, это не просто механическое обновление, это новое режиссерское видение. Это очень удобно, суммируя тот опыт, который у меня был в течение 15 лет, обращать пьесу в свое режиссёрское высказывание, в этом смысле сложностей нет. К тому же, за это время актерские технологии претерпели достаточно серьезные изменения, да время совсем другое уже, поэтому материал 1988 года требует другого взгляда. Сюжет и текст, при этом, остаются такими же, как 116 лет назад написал Антон Павлович Чехов. Но самое сложное еще впереди, потому что премьера 25 декабря, у меня еще нет никаких оснований говорить, что все получилось. Но работать с таким материалом – это счастье и для артистов, и для режиссера, и для художников. И все будущие поколения актеров и режиссеров всегда будут стремиться получить доступ к Чехову в качестве текста и предмета осмысления», – рассказал он.
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков рассказал, что в реконструкции спектакля будут использованы декорации Владимира Серебровского, который работал при жизни главным художником МХАТ.
«Только сейчас мы понимаем, какого уровня художник работал когда-то в нашем театре. Удивительный талант. Его декорации к «Вишневому саду», спектаклю 1988 года, были даже более чеховские, чем во время Станиславского и Немировича-Данченко. Их мы сохранили в первую очередь в новой постановке», – поделился он.
Ранее Бояков в беседе с НСН отметил ценность сегодняшнего зрителя. Он подчеркнул, что поход в театр превратился в настоящий поступок из-за коронавируса и ограничений.
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