Reddit подал в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей
Социальная сеть Reddit направила в Верховный суд Австралии иск к властям страны. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что причиной обращения стал введённый в стране запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет. В список запрещённых попала и Reddit.
Представители платформы заявили, что решение австралийских властей нарушает гарантированную конституцией свободу политической коммуникации, а также создает проблемы с приватностью. Правительство Австралии, в свою очередь, указало, что защищает интересы родителей и детей.
Ранее в комитете Госдумы по безопасности предлжили повысить штрафы за размещение рекламы в запрещённых в РФ зарубежных социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белоруссии задержали крупнейшую партию наркотиков из ЕС
- Кипр откроет в РФ визовые центры
- Reddit подал в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей
- «Съедает деньги»: Когда Россия согласится на ядерное разоружение с подачи Трампа
- Журова назвала «грустным подарком» допуск российских атлетов к соревнованиям
- Лейбл «Студия Союз»: «Чистые» версии песен слушают меньше
- СМИ: Меладзе запретили выступать в Киргизии
- «Стыдно целому поколению»: В России сравнили песни Icegergert и Михаила Круга
- Песков: Россия не получала от США информацию по на Украине
- Продюсер Nautilus Pompilius: Полностью мат запретить не получится
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru