Reddit подал в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей

Социальная сеть Reddit направила в Верховный суд Австралии иск к властям страны. Об этом сообщает Reuters.

В России запретят показ дискредитирующих традиционные ценности фильмов

Уточняется, что причиной обращения стал введённый в стране запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет. В список запрещённых попала и Reddit.

Представители платформы заявили, что решение австралийских властей нарушает гарантированную конституцией свободу политической коммуникации, а также создает проблемы с приватностью. Правительство Австралии, в свою очередь, указало, что защищает интересы родителей и детей.

Ранее в комитете Госдумы по безопасности предлжили повысить штрафы за размещение рекламы в запрещённых в РФ зарубежных социальных сетях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

