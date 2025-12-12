Кипр откроет в РФ визовые центры

Отмечается, что работа в области подачи заявлений на получение виз будет осуществляться совместно с компанией BLS International.

«Такое изменение позволяет предоставить заявителям больше возможностей, чем уже существуют», - говорится в сообщении.

Уточняется, что документы на получение виз будут принимать в Москве, Санкт-Петербурге Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Сервисный сбор составит 1,5 евро без учёта НДС.

Ранее президен РФ Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

