СМИ: Меладзе запретили выступать в Киргизии
Заслуженному артисту РФ Валерию Меладзе запретили выступать в Киргизии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что речь идёт о концертах в рамках тура по странам Средней Азии, который приурочен к 60-летию певца. Артист планировал выступить не только в Киргизии, но и в Казахстане и Узбекистане.
По данным Mash, команде Меладзе пришлось писать гарантийные письма, в которых говорилось о глубоком уважении и любви к народу указанных стран. Также давалась гарантия, что политические эксцессы будут исключены. В итоге Казахстан и Узбекистан разрешение дали, в Киргизия - нет.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что налоговикам следует тщательно проверить компании, связанные с музыкантами Константином и Валерием Меладзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru