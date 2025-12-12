СМИ: Меладзе запретили выступать в Киргизии

Уточняется, что речь идёт о концертах в рамках тура по странам Средней Азии, который приурочен к 60-летию певца. Артист планировал выступить не только в Киргизии, но и в Казахстане и Узбекистане.

По данным Mash, команде Меладзе пришлось писать гарантийные письма, в которых говорилось о глубоком уважении и любви к народу указанных стран. Также давалась гарантия, что политические эксцессы будут исключены. В итоге Казахстан и Узбекистан разрешение дали, в Киргизия - нет.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что налоговикам следует тщательно проверить компании, связанные с музыкантами Константином и Валерием Меладзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

