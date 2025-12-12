В Белоруссии задержали крупнейшую партию наркотиков из ЕС
В Белорусскии задержали крупнейшую в истории страны партию наркотиков из Евросоюза. Об этом со ссылкой на Государственный таможенный комитет республики сообщает RT.
В ведомстве уточнили, что запретный груз весом около 1,3 тонны был обнаружен с помощью инспекционного сканера. Заявленная в документах партия минеральной воды оказалась брикетами с 915 кг гашиша и коробками с 367 кг мефедрона, обнаруженными в грузовике польского перевозчика. Стоимость изъятой партии оценили в 62 млн долларов.
Отмечается, что конечным пунктом была Россия, поэтому операция проводилась совместно с российскими таможенниками. Задержаны участники международной преступной группы. Возбуждены уголовные дела.
Ранее в России задержали крупнейшую в 2025 году партию наркотиков из Латинской Америки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Что дают театру «эффективные менеджеры» и непредсказуемые частники
- В Госдуме выступили против ограничения скидок на маркетплейсах
- Сооснователь Oracle за день обеднел на 25 млрд долларов
- Минюст признал журналиста Михаила Гуревича иноагентом
- В Петербурге суд впервые прекратил квартирный спор по «схеме Долиной»
- В Белоруссии задержали крупнейшую партию наркотиков из ЕС
- Кипр откроет в РФ визовые центры
- Reddit подал в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей
- «Съедает деньги»: Когда Россия согласится на ядерное разоружение с подачи Трампа
- Журова назвала «грустным подарком» допуск российских атлетов к соревнованиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru