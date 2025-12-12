В Белоруссии задержали крупнейшую партию наркотиков из ЕС

В Белорусскии задержали крупнейшую в истории страны партию наркотиков из Евросоюза. Об этом со ссылкой на Государственный таможенный комитет республики сообщает RT.

В ведомстве уточнили, что запретный груз весом около 1,3 тонны был обнаружен с помощью инспекционного сканера. Заявленная в документах партия минеральной воды оказалась брикетами с 915 кг гашиша и коробками с 367 кг мефедрона, обнаруженными в грузовике польского перевозчика. Стоимость изъятой партии оценили в 62 млн долларов.

Отмечается, что конечным пунктом была Россия, поэтому операция проводилась совместно с российскими таможенниками. Задержаны участники международной преступной группы. Возбуждены уголовные дела.

Ранее в России задержали крупнейшую в 2025 году партию наркотиков из Латинской Америки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзНаркотикиТаможняБелоруссия

