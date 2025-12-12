«Съедает деньги»: Когда Россия согласится на ядерное разоружение с подачи Трампа
России сегодня важна договоренность с США в сфере контроля обычных вооруженных сил, противоракетной обороны и стратегического неядерного оружия, заявил НСН Дмитрий Стефанович.
Применять ядерное оружие никто не собирается, а денег оно ест огромное количество, поэтому Россия и США готовы обсуждать формат сдерживания в других плоскостях, заявил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
США обсуждали ядерное разоружение с Россией и Китаем, все три стороны заинтересованы в этом, заявил американский президент Дональд Трамп. Он не уточнил, когда состоялись соответствующие переговоры. Один из журналистов отметил, что Россия ранее заявила, что не будет заключать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «То, что они говорят вам, отличается от того, что они говорят мне», - сказал глава Белого дома. Стефанович объяснил, зачем это Вашингтону и Москве.
«Американцам это нужно, потому что они сейчас находятся на более начальных этапах ядерной модернизации. Параллельно сегодня необходимо больше вкладывать в обычное вооружение. Поэтому Трамп хочет оптимизировать расходы, спланировать стратегию, исходя не из худших сценариев, а более понятных. В интересах США сейчас поставить ограничения на ядерное оружие, а лучше даже его сократить», - объяснил он.
При этом он отметил, что у Москвы будут условия, при которых она пойдет на это.
«Сдерживание в голове того, кого ты сдерживаешь. Дело в том, что вопрос о том, какой арсенал является оптимальным, спорный. Учитывается масса факторов сегодня. Обосновать можно любое количество как оптимальное. Я уверен, что российского арсенала хватает с запасом. Если это будет не полная денуклеаризация, а учет всех других факторов национальной стабильности, включая вопрос дисбаланса в обычных вооруженных силах, противоракетную оборону, стратегическое неядерное оружие, тогда это в наших интересах. Так как применять ядерное оружие никто не собирается, а денег оно ест огромное количество», - подытожил собеседник НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
