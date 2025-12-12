«Американцам это нужно, потому что они сейчас находятся на более начальных этапах ядерной модернизации. Параллельно сегодня необходимо больше вкладывать в обычное вооружение. Поэтому Трамп хочет оптимизировать расходы, спланировать стратегию, исходя не из худших сценариев, а более понятных. В интересах США сейчас поставить ограничения на ядерное оружие, а лучше даже его сократить», - объяснил он.

При этом он отметил, что у Москвы будут условия, при которых она пойдет на это.

«Сдерживание в голове того, кого ты сдерживаешь. Дело в том, что вопрос о том, какой арсенал является оптимальным, спорный. Учитывается масса факторов сегодня. Обосновать можно любое количество как оптимальное. Я уверен, что российского арсенала хватает с запасом. Если это будет не полная денуклеаризация, а учет всех других факторов национальной стабильности, включая вопрос дисбаланса в обычных вооруженных силах, противоракетную оборону, стратегическое неядерное оружие, тогда это в наших интересах. Так как применять ядерное оружие никто не собирается, а денег оно ест огромное количество», - подытожил собеседник НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

