Райкин: судьба Театра Виктюка схожа с судьбой «Сатирикона»

Константин Райкин: «Спектакль поставил Владимир Жуков – молодой режиссер, ученик Камы Гинкаса. Это будет четвертый или пятый спектакль, то есть это будет совсем свежая премьера по знаменитой пьесе Людмилы Разумовской. Недавно мы сыграли ее на фестивале «Балтийский дом» в бывшем Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, где эта пьеса 40 лет назад была первый раз поставлена и тут же запрещена, как порочащая нашу советскую действительность. Надо сказать, что это замечательная пьеса, которая после стольких лет стала еще более острой и актуальной, заставляющей задуматься. Играет в нашей постановке замечательная актриса Наталия Вдовина и молодые артисты театра. Очень рекомендую!», – пригласил слушателей НСН Константин Райкин.

