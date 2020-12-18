Райкин: судьба Театра Виктюка схожа с судьбой «Сатирикона»
Художественный руководитель театра «Сатирикон» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Названо имя нового худрука театра Романа Виктюка
Новым художественным руководителем театра Романа Виктюка стал режиссер Денис Азаров.
Константин Райкин: «Когда уходит такой мощный лидер, ни на кого не похожий, замечательный режиссер Роман Виктюк, то его путь закончен, и, мне кажется, закрыт уже и этот формат, этот способ театра. И поэтому тот коллектив театра, которым он руководил, должен настроиться на новую дорогу, конечно, сохраняя какие-то глубинные традиции, заложенные Романом Григорьевичем. Это похоже на то, что было с «Театром миниатюр», который стал впоследствии «Сатириконом» после ухода Аркадия Райкина», – поделился своим мнением с НСН Константин Райкин.
Наследники Майкла Джексона выиграли апелляцию по иску к HBO
HBO выплатит семье Майкла Джексона $100 млн за фильм «Покидая Неверленд». Доказано, что телеканал не имел права выпускать материалы, которые могли опорочить имя музыканта.
Константин Райкин: «Я рад этому событию. Я считаю Майкла Джексона чистым гением. И мне всегда не нравилось, когда этого гениального человека, артиста пытались опорочить, как-то принизить, особенно, после его ухода, после его смерти. Когда пытаются заявить о себе, возвыситься за счет опускания великого человека, у таких действий задачи очень недостойные», – сказал он в эфире НСН.
Треть россиян передаривает подарки
Треть россиян – 34 процента – признались, что передаривают подарки. Это выяснил исследовательский холдинг «Ромир».
Константин Райкин: «Вы знаете, я отношусь к этой трети россиян. Думаю, что, хоть призналась только треть нас, передаривают все. Есть треть честных россиян, по крайней мере, в этом вопросе честных, но передаривают все. Все равно это приходится время от времени делать», - отметил он с улыбкой в интервью НСН.
Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»
На следующей неделе, 23 и 24 декабря, на сцене Театриума на Серпуховке пройдет премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна».
Константин Райкин: «Спектакль поставил Владимир Жуков – молодой режиссер, ученик Камы Гинкаса. Это будет четвертый или пятый спектакль, то есть это будет совсем свежая премьера по знаменитой пьесе Людмилы Разумовской. Недавно мы сыграли ее на фестивале «Балтийский дом» в бывшем Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, где эта пьеса 40 лет назад была первый раз поставлена и тут же запрещена, как порочащая нашу советскую действительность. Надо сказать, что это замечательная пьеса, которая после стольких лет стала еще более острой и актуальной, заставляющей задуматься. Играет в нашей постановке замечательная актриса Наталия Вдовина и молодые артисты театра. Очень рекомендую!», – пригласил слушателей НСН Константин Райкин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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