Журова назвала «грустным подарком» допуск российских атлетов к соревнованиям
Разрешения от Международного олимпийского комитета не помогут спортсменам из РФ попасть на Олимпиаду, заявила НСН Светлана Журова.
Российские представители не успеют отобраться на международные состязания из-за нехватки времени, поэтому рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к турнирам им пока не поможет. Об этом рассказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова в беседе с НСН.
МОК рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом и гимном 11 декабря, а уже 12 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что допустит паралимпийцев из России ко всем соревнованиям под государственной символикой РФ, а федерация волейбола разрешила российским и белорусским юниорам принимать участие в командных соревнованиях. Журова встретила эти новости с осторожным оптимизмом.
«Рекомендация МОК не несет в принципе никакого веса. Просто сейчас все федерации должны будут принять свои решения. Они будут долго думать, но должны понимать, что мы пойдем в суд и выиграем. Несколько дел уже было оспорено, и наши спортсмены сейчас как раз находятся на согласовании, чтобы их допускали. Нам разрешают участвовать именно сейчас, потому что отобраться куда-либо уже крайне сложно. Спортсмены сами это понимают. Тем же паралимпийцам необходимо поучаствовать в ряде соревнований, чтобы их допустили до отбора на Паралимпиаду, а затем пройти обследования с иностранной комиссией. Здесь много нюансов: вроде бы они такие добренькие, сделали нам подарок перед Новым годом, а на деле его не каждый сможет его взять, от чего грустно и обидно. При этом получается такая радостная надежда на будущее: “да, вы с этой Олимпиадой проскакиваете, но готовьтесь к чемпионатам мира уже после нее”. По сути выглядит красиво, а по факту еще пока тяжелореализуемо», — отреагировала она.
Депутат также указала, кому можно рассчитывать на возвращение на мировую арену, а кому еще нет.
«Многие говорили: “за что наказали русских детей?” Теннис и гольф не отстраняли их ни на день. Вот у нас в этом году мальчик в гольфе стал вторым на чемпионате мира среди детей и вышел с флагом на награждение — никаких проблем, никто ему ничего не высказал. Для главы МОК Кирсти Ковентри важно показать, что спорт вне политики. Но МОК имеет власть только над Олимпиадой, тот же футбол вообще никак не подчиняется ему. Там, скорее всего, ничего не изменится до конца СВО», — подчеркнула она.
Ранее Журова объяснила НСН, почему россияне не попадут на Олимпиаду.
