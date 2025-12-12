Российские представители не успеют отобраться на международные состязания из-за нехватки времени, поэтому рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к турнирам им пока не поможет. Об этом рассказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова в беседе с НСН.



МОК рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом и гимном 11 декабря, а уже 12 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что допустит паралимпийцев из России ко всем соревнованиям под государственной символикой РФ, а федерация волейбола разрешила российским и белорусским юниорам принимать участие в командных соревнованиях. Журова встретила эти новости с осторожным оптимизмом.