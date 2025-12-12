Песков: Россия не получала от США информацию по на Украине
12 декабря 202515:35
Москва ещё не получала от Вашингтона информацию по урегулированию конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что в настоящее время американцы обсуждают данный вопрос с украинцами.
«И что-то там меняется, какие-то изменения вносятся, но мы не знаем какие», — заключил представитель Кремля.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что России может не понравиться новый план США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Съедает деньги»: Когда Россия согласится на ядерное разоружение с подачи Трампа
- Журова назвала «грустным подарком» допуск российских атлетов к соревнованиям
- Лейбл «Студия Союз»: «Чистые» версии песен слушают меньше
- СМИ: Меладзе запретили выступать в Киргизии
- «Стыдно целому поколению»: В России сравнили песни Icegergert и Михаила Круга
- Песков: Россия не получала от США информацию по на Украине
- Продюсер Nautilus Pompilius: Полностью мат запретить не получится
- Криминалист Игнатов допустил, что у Блиновской будут привилегии в колонии
- Музыкант Myqeed усомнился, что 70% россиян не ругаются матом
- «НАШЕ Радио» в день рождения отправит слушателей в ностальгические 1990-е
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru