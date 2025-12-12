Песков: Россия не получала от США информацию по на Украине

Ушаков: На Донбассе в перспективе останутся Росгвардия и российская полиция Правительство Германии обвинило Россию в причастности к крупной кибератаке перед федеральными выборами Мосгорсуд заочно вынес приговоры прокурору и восьми судьям МУС Экономист рассказал, с чем связано замедление инфляции Депутат Свинцов призвал российских артистов отказаться от мата в песнях