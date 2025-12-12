Песков: Россия не получала от США информацию по на Украине

Москва ещё не получала от Вашингтона информацию по урегулированию конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский сообщил о сокращении американского плана урегулирования до 20 пунктов

Он напомнил, что в настоящее время американцы обсуждают данный вопрос с украинцами.

«И что-то там меняется, какие-то изменения вносятся, но мы не знаем какие», — заключил представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что России может не понравиться новый план США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

