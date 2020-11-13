Бояков: Поход в театр превратился в настоящий поступок
Художественный руководитель МХАТ им. Горького специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Москве вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19
Из-за распространения коронавируса Москва сегодня вводит новые ограничения на два месяца – до 15 января включительно. В частности, число зрителей в театрах, кино и на трибунах стадионов не должно превышать 25% от максимально возможного. Выставки в музеях и вовсе приостанавливаются - их переводят в онлайн-формат. Многие ограничения вслед за столицей ввел и Санкт-Петербург.
Эдуард Бояков: «Конечно, для меня это главная новость. Ситуация противоречивая. С одной стороны, мы, конечно, в театрах были готовы к этому и радуемся, что хоть четверть зрителей у нас есть. С другой стороны, ситуация, бесспорно, серьезная, тяжелая, но я не могу не заметить, что те зрители, которые приходят к нам в театр, создают совершенно уникальные атмосферу, внимание и аплодисменты. Так что сегодня поход в театр становится настоящим поступком, и, честно говоря, я этому в какой-то степени даже рад», – признался в интервью НСН Эдуард Бояков.
Фильмы Учителя и Кончаловского вышли в прокат
На этой неделе состоялись сразу две кинопремьеры. В один день в прокат вышли фильм Алексея Учителя «Цой», а также драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.
Эдуард Бояков: «Фильм Алексея Учителя «Цой» я не видел, поэтому ничего по этому поводу не могу сказать. А вот премьера фильма Андрея Сергеевича Кончаловского «Дорогие товарищи» - это огромное событие. Качественное, красивое, страшное, трагическое, совершенное кино. Картина черно-белая, потому что речь идет о трагедии в Новочеркасске, когда были расстреляны люди во время демонстрации, протестующие против повышения цен на продукты. Я всех призываю идти в кинотеатр, смотреть это кино. Это, правда, обязательно», – посоветовал он слушателям НСН.
Познер заявил о деградации США
Журналист Владимир Познер считает, что США достигли своего пика, когда был избран Кеннеди. Сейчас же Штаты, по его мнению, деградируют. Об этом он написал на своем личном сайте.
Эдуард Бояков: «Владимир Познер позволяет себе очень противоречивые высказывания и наблюдения. Я также читал, он считает, что в Советском Союзе были элементы фашизма. Что касается советского строя, я никогда не соглашусь. А по поводу деградации Америки, для меня это, что называется, Капитан Очевидность. Более того, как бы для кого-то, может, пропагандистски ни звучала моя реплика, я считаю, что мы идем к тому, что Россия становится одним из небольших островков здравого смысла. Во всяком случае, мы имеем шанс таким островком остаться», – отметил он в эфире НСН.
МХАТ готовит несколько премьер
Несмотря на все сложности из-за пандемии, МХАТ им. Горького готовит огромное количество премьер.
Эдуард Бояков: «В частности, 20 ноября состоится премьера по пьесе Александра Звягинцева «Нюрнбергский вальс». Это большой спектакль большого стиля. Мы очень ждем этой премьеры. И приглашаем, несмотря ни на что, наших зрителей в театр», – анонсировал в беседе с НСН Эдуард Бояков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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