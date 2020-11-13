Бояков: Поход в театр превратился в настоящий поступок

Эдуард Бояков: «Конечно, для меня это главная новость. Ситуация противоречивая. С одной стороны, мы, конечно, в театрах были готовы к этому и радуемся, что хоть четверть зрителей у нас есть. С другой стороны, ситуация, бесспорно, серьезная, тяжелая, но я не могу не заметить, что те зрители, которые приходят к нам в театр, создают совершенно уникальные атмосферу, внимание и аплодисменты. Так что сегодня поход в театр становится настоящим поступком, и, честно говоря, я этому в какой-то степени даже рад», – признался в интервью НСН Эдуард Бояков.

