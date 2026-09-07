Между человеком и нейросетью: Где граница авторства в современной литературе

С 1 сентября 2027 года площадки будут обязаны предоставить техническую возможность авторам маркировать ИИ-произведения, сказала НСН Полина Байманова.

Руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова рассказала НСН, как авторы сегодня используют нейросети, чего ждёт от литературы современный читатель и какие меры готовятся на уровне цифровых платформ.

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Глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров выступил против введения тотальной маркировки созданного ИИ контента. По его словам, это разрушает художественную ценность произведений. Жаров отметил, что предпочтительнее был бы дифференцированный подход к маркировке, при котором помечались бы только те материалы, где использование ИИ имеет значение для доверия зрителя, в частности, фрагменты новостных сюжетов или документальных фильмов.

Где, на ваш взгляд, проходит граница между «инструментом» и «соавтором» в литературном творчестве? Если ИИ помогает с планом, отдельными фразами, подбором рифм, нужно ли об этом сообщать читателю?

На текущий момент законодательных требований по обязательной маркировке произведений, написанных с участием ИИ, нет. Это право, а не обязанность авторов. Как показали результаты опроса digital-авторов, проведенного Литрес в 2025 году, основные задачи, которые авторы решают с помощью ИИ, — проверка грамматики, орфографии и пунктуации (20%), поиск информации (19%) и создание изображений по произведению (15%). В этих случаях ИИ выступает прежде всего как вспомогательный инструмент в работе автора над произведением.

Другая ситуация — когда генеративная модель используется непосредственно для создания текста. Например, если автор создал черновой вариант произведения с использованием генеративной модели, а затем самостоятельно его отредактировал, по отношению к читателю было бы честно указать на участие ИИ. Однако на сегодняшний день это остается на усмотрение самого автора.

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Насколько, по вашим наблюдениям, современный читатель чувствителен к происхождению текста: интересует ли его, кто и как написал книгу, или важны только сюжет и эмоции?

В литературе, особенно в сетевой, читателю, безусловно, важны сюжет и эмоции. Однако наши исследования показывают, что авторство произведения также имеет большое значение. На текущий момент большинство читателей предпочитает книги, написанные человеком. Наиболее высоко авторский труд ценит молодёжь: как свидетельствуют данные нашего исследования с Magram MR, среди респондентов 18–24 лет 72% готовы переплатить за произведение человека, причём 40% — значительно больше.

Поэтому мы видим, что для читателя важен не только сам текст, но и то, кто стоит за его созданием. Личность автора, его индивидуальный стиль, опыт и взгляд на мир остаются важной частью ценности литературного произведения.

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— Какие литературные жанры или форматы, по вашему мнению, особенно уязвимы для подмены авторства с помощью ИИ? Где маркировка действительно важна для доверия читателя?

В основном ИИ-генерации подвержены произведения жанра нон-фикшн. Нейросети работают с уже существующими текстами и идеями, поэтому при их использовании существует риск унификации контента и потери индивидуального авторского взгляда.

По этой же причине уязвима и художественная литература — в частности, любовные романы, детективы и фэнтези. В этих жанрах высокая конкуренция, и в стремлении выпускать новые произведения быстрее авторы могут обращаться к генеративным моделям. При таком подходе высока вероятность снижения качества текста и утраты индивидуального авторского стиля.

Поэтому, если ИИ используется непосредственно для генерации текста, информация о его участии важна для прозрачности и доверия читателя.

Готовы ли литературные сервисы внедрять маркировку ИИ-произведений?

С 1 сентября 2027 года площадки будут обязаны предоставить техническую возможность авторам маркировать ИИ-произведения. При этом уже сейчас сервисы разрабатывают и внедряют правила размещения произведений, соблюдение которых обязательно для всех правообладателей.

Ранее основатель портала «TopHit» Игорь Краев сказал НСН, что проблема засилья низкокачественного ИИ‑контента на стриминговых площадках становится всё острее, а индустрия ищет способы её решить.

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ФОТО: ТАСС/Казаков Александр
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