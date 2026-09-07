Глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров выступил против введения тотальной маркировки созданного ИИ контента. По его словам, это разрушает художественную ценность произведений. Жаров отметил, что предпочтительнее был бы дифференцированный подход к маркировке, при котором помечались бы только те материалы, где использование ИИ имеет значение для доверия зрителя, в частности, фрагменты новостных сюжетов или документальных фильмов.

— Где, на ваш взгляд, проходит граница между «инструментом» и «соавтором» в литературном творчестве? Если ИИ помогает с планом, отдельными фразами, подбором рифм, нужно ли об этом сообщать читателю?



На текущий момент законодательных требований по обязательной маркировке произведений, написанных с участием ИИ, нет. Это право, а не обязанность авторов. Как показали результаты опроса digital-авторов, проведенного Литрес в 2025 году, основные задачи, которые авторы решают с помощью ИИ, — проверка грамматики, орфографии и пунктуации (20%), поиск информации (19%) и создание изображений по произведению (15%). В этих случаях ИИ выступает прежде всего как вспомогательный инструмент в работе автора над произведением.

Другая ситуация — когда генеративная модель используется непосредственно для создания текста. Например, если автор создал черновой вариант произведения с использованием генеративной модели, а затем самостоятельно его отредактировал, по отношению к читателю было бы честно указать на участие ИИ. Однако на сегодняшний день это остается на усмотрение самого автора.