В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди к врачу
Двухлетняя девочка умерла в очереди к педиатру в одной из частных клиник Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ульяновской области.
По данным ведомства, ранее у ребёнка наблюдалось недомогание, сотрудники бригады скорой медпомощи оказали несовершеннолетней необходимую помощь.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе качества оказанной медицинской помощи, а также точной причины смерти», - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее в Барнауле двое мальчиков пострадали при падении чаши аттракциона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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