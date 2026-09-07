ФК «Зенит» вошел в ТОП-10 клубов Европы с самым стабильным составом

В частности, авторы списка подсчитали среднее количество лет, которое игроки текущего состава провели в команде. Показатель питерского «Зенита» - 3,36 года. Это девятое место рейтинга.

Лидером рейтинга стала испанская команда «Осасуна» с показателем 4,78 года. Тройку лидеров замкнули «Реал Сосьедад» (4,22) и «Атлетик» (4,17). Также в ТОП-10 попали мюнхенская «Бавария» (3,82), венгерский «Пакш» (3,81), испанский «Райо Вальекано» (3,81), английский «Брентфорд» (3,46), мадридский «Атлетико» (3,38) и итальянский «Наполи» (3,31).

Ранее московский «Спартак» впервые за 16 лет «всухую» обыграл «Зенит». В матче пятого тура РПЛ столичная команда победила со счётом 2:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».