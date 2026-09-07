Россия отзывает согласие на работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что генконсульство ФРГ должно закрыться до 18 сентября 2026 года, а все его сотрудники до этой даты выехать из страны.

Кроме того, в России закрывают немецкие культурные центры имени Гёте. Их сотрудникам предписано выехать покинуть российскую территорию не позднее 13 сентября.

В МИД добавили, что указанные решения приняты в ответ на недружественные действия властей ФРГ, закрывших генконсульство РФ в Бонне и Российский дом науки и культуры в Берлине.

Ранее официальный представитель МИД ФРГ Мартин Гизе заявил, что Германия и Россия, несмотря на усиление напряжённости в отношениях, сохраняют дипломатические контакты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

