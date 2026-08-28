«Вкачивают триллионы»: К чему приведут миллиардные инвестиции в ИИ
Заявляя об опасности искусственного интеллекта, крупнейшие игроки рынка пытаются установить монополию для себя и отсечь более мелких конкурентов, сказал НСН Леонид Делицын.
Объемы инвестиций в сферу искусственного интеллекта в 2030-е годы превысит $30 трлн, а США хотят установить монополию в этой отрасли. Об этом НСН заявил аналитик «Финам» Леонид Делицын.
Число миллиардеров в мире достигло рекордных 3795 человек. За 2025 год их стало на 287 больше — прирост на 8,2% оказался максимальным за последние пять лет. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на новый рейтинг Billionaire Census 2026. Больше всего миллиардеров в США (1265), Китае (363), Германии (221) и России (151). Отмечается, что одним из главных источников роста стал бум искусственного интеллекта (ИИ). Активно инвестировавшие в ИИ компании заметно опережали остальных по росту капитализации. По мнению Делицына, приток инвестиций в ИИ связан со стремлением США установить монополию на эту отрасль к 2030-м годам.
«Считаю, что увеличение числа миллиардеров связано в основном с усиленным притоком инвестиций в отрасль ИИ в связи с тем, что многие разделяют мнение о том, что общий адресуемый рынок ИИ в 2030-е годы превысит $30 трлн. Идет гонка, целью которой является установление монополии США на услуги ИИ во всем мире. Иначе к такой цифре, как $30 трлн, которая сопоставима с общим бюджетом США, приблизиться нельзя. На одном лишь рынке США ИИ столько не заработает. США ставят цель уйти в такой отрыв от остальной части мира, в первую очередь от Китая, чтобы пользоваться каким-либо другим ИИ, кроме американского, просто не было смысла. Поэтому идеологи индустрии ИИ, такие, как недавно прославившийся Леопольд Ашенбреннер, не устают взывать к правительству, к бизнесу, что надо вкачивать новые триллионы в американский ИИ», — сказал Делицын.
Собеседник НСН добавил, что все инвестиции стекаются в небольшое количество американских компаний.
«Вкачиваются эти триллионы через государственный заказ и через венчурные фонды — колоссальные инвестиционные структуры, которые не жалеют сейчас десятков миллиардов долларов, через суверенные фонды стран Персидского залива, а также японские и так далее. Все они стекаются в очень небольшое количество американских компаний, таких, как Open AI, Anthropic, SpaceX, недавно совершившая первичное размещение акций на бирже, и так далее. Известно, что десятки, если не сотни сотрудников американского бизнесмена Илона Маска в корпорации SpaceX, которая, кстати, заявляет, что она будет именно компанией ИИ, а не космической компанией, стали мультимиллионерами. Соответственно, крупнейшие инвесторы венчурных фондов выходят уже миллиардерами», — подчеркнул аналитик.
Делицын также предсказал, насколько отрасль ИИ будет интересна инвесторам в дальнейшем.
«ИИ — это нервная отрасль. Если судить по фондовому рынку, то акции этих компаний скачут ежедневно на 10% и более. Это, как говорят на фондовом рынке, очень волатильные акции, настроения инвесторов меняются ежесекундно. Но я думаю, что венчурные инвесторы, которые инвестируют на долгий срок, на 10 лет, располагают многими миллиардами долларов, будут сейчас инвестировать в развитие технологий на стыке искусственного интеллекта и биотехнологий, ИИ и робототехники», — заявил собеседник НСН.
В заключение аналитик объяснил заявления крупных игроков рынка о том, что ИИ в будущем может выйти из-под контроля.
«Конкуренты крупных игроков обвиняют их в том, что они требуют отсечь мелкие компании, чтобы государство выдало лицензии только Илону Маску, основателю Microsoft Биллу Гейтсу, гендиректору компании Open AI Сэму Альтману и руководителю Anthropic Дарио Амадеи, а остальным запретило этим заниматься. Более мелкие конкуренты утверждают, что эти призывы к американскому государству регулировать ИИ означают лишь требование установить монополию крупнейших игроков рынка, которые уже есть сейчас. Если ее не установить, тогда пузырь может лопнуть, потому что если в рамках ожесточенной конкуренции китайские компании будут поставлять более дешевые услуги, то как тогда будут зарабатывать крупнейшие американские корпорации?» — заключил он.
Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский и руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан заявили, что призыв компании Anthropic замедлить развитие искусственного интеллекта вряд ли будет поддержан другими разработчиками.
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