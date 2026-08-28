Объемы инвестиций в сферу искусственного интеллекта в 2030-е годы превысит $30 трлн, а США хотят установить монополию в этой отрасли. Об этом НСН заявил аналитик «Финам» Леонид Делицын.

Число миллиардеров в мире достигло рекордных 3795 человек. За 2025 год их стало на 287 больше — прирост на 8,2% оказался максимальным за последние пять лет. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на новый рейтинг Billionaire Census 2026. Больше всего миллиардеров в США (1265), Китае (363), Германии (221) и России (151). Отмечается, что одним из главных источников роста стал бум искусственного интеллекта (ИИ). Активно инвестировавшие в ИИ компании заметно опережали остальных по росту капитализации. По мнению Делицына, приток инвестиций в ИИ связан со стремлением США установить монополию на эту отрасль к 2030-м годам.

«Считаю, что увеличение числа миллиардеров связано в основном с усиленным притоком инвестиций в отрасль ИИ в связи с тем, что многие разделяют мнение о том, что общий адресуемый рынок ИИ в 2030-е годы превысит $30 трлн. Идет гонка, целью которой является установление монополии США на услуги ИИ во всем мире. Иначе к такой цифре, как $30 трлн, которая сопоставима с общим бюджетом США, приблизиться нельзя. На одном лишь рынке США ИИ столько не заработает. США ставят цель уйти в такой отрыв от остальной части мира, в первую очередь от Китая, чтобы пользоваться каким-либо другим ИИ, кроме американского, просто не было смысла. Поэтому идеологи индустрии ИИ, такие, как недавно прославившийся Леопольд Ашенбреннер, не устают взывать к правительству, к бизнесу, что надо вкачивать новые триллионы в американский ИИ», — сказал Делицын.