Утонем в музыкальном мусоре? В индустрии оценили долю ИИ-треков на стримингах

Нейросетевые песни появляются десятками тысяч в день, заявил НСН Дмитрий Коннов.

Треки от искусственного интеллекта (ИИ) заполняют стриминги по всему миру, но их никто не слушает, поэтому это — мусор, рассказал НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.

Музыкальный стриминговый сервис «Яндекс музыка» намерен сделать правообладателей главным источником данных о том, какие треки были созданы с использованием искусственного интеллекта. Компания также планирует ввести собственный детектинг для проверки маркировки ИИ-контента, но он будет использоваться только как вспомогательный инструмент для перепроверки корректности данных, получаемых от правообладателей. Об этом сообщает ТАСС. Коннов отметил, что обмануть не получится.

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«Сегодня практически невозможно скрыть использование искусственного интеллекта при создании трека. Какой бы программой вы не пользовались, ее маркеры легко находятся с помощью специальных идентификаторов. Конечно, найдутся те, кто считает себя самыми умными, но обычно такие люди в нашей индустрии не задерживаются. Но основная проблема таких треков в том, что это результат какого-то графоманства или процесса обучения. А их количество просто огромно. За минуту выгружаются десятки тысяч. Возникает вопрос, а зачем мы все это делаем, храним, передаем, если их никто не слушает? Еще до начала эпохи искусственного интеллекта примерно 20% треков, которые были доставлены на Spotify, никто не послушал ни разу. С этим надо что-то делать, потому что, если мы не будем ограничивать работу фабрик по производству музыкального мусора, мы в нем просто утонем», — указал он.

Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов, в свою очередь, подчеркнул в беседе с НСН, что доля нейросетевых треков на стримингах резко выросла в последний год.

«Среди новых загрузок на стриминговые сервисы процент ИИ-треков достиг 50%. Он растет постоянно около года, но раньше это было 10-20%, потом 30%, а сейчас уже видно, что каждый второй. Это видно по данным независимых сервисов определения контента», — сообщил он.

Ранее Коннов в эфире НСН возмутился ИИ-музыкой в топах чартов.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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