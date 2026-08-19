Треки от искусственного интеллекта (ИИ) заполняют стриминги по всему миру, но их никто не слушает, поэтому это — мусор, рассказал НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.

Музыкальный стриминговый сервис «Яндекс музыка» намерен сделать правообладателей главным источником данных о том, какие треки были созданы с использованием искусственного интеллекта. Компания также планирует ввести собственный детектинг для проверки маркировки ИИ-контента, но он будет использоваться только как вспомогательный инструмент для перепроверки корректности данных, получаемых от правообладателей. Об этом сообщает ТАСС. Коннов отметил, что обмануть не получится.