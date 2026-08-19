Утонем в музыкальном мусоре? В индустрии оценили долю ИИ-треков на стримингах
Нейросетевые песни появляются десятками тысяч в день, заявил НСН Дмитрий Коннов.
Треки от искусственного интеллекта (ИИ) заполняют стриминги по всему миру, но их никто не слушает, поэтому это — мусор, рассказал НСН исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
Музыкальный стриминговый сервис «Яндекс музыка» намерен сделать правообладателей главным источником данных о том, какие треки были созданы с использованием искусственного интеллекта. Компания также планирует ввести собственный детектинг для проверки маркировки ИИ-контента, но он будет использоваться только как вспомогательный инструмент для перепроверки корректности данных, получаемых от правообладателей. Об этом сообщает ТАСС. Коннов отметил, что обмануть не получится.
«Сегодня практически невозможно скрыть использование искусственного интеллекта при создании трека. Какой бы программой вы не пользовались, ее маркеры легко находятся с помощью специальных идентификаторов. Конечно, найдутся те, кто считает себя самыми умными, но обычно такие люди в нашей индустрии не задерживаются. Но основная проблема таких треков в том, что это результат какого-то графоманства или процесса обучения. А их количество просто огромно. За минуту выгружаются десятки тысяч. Возникает вопрос, а зачем мы все это делаем, храним, передаем, если их никто не слушает? Еще до начала эпохи искусственного интеллекта примерно 20% треков, которые были доставлены на Spotify, никто не послушал ни разу. С этим надо что-то делать, потому что, если мы не будем ограничивать работу фабрик по производству музыкального мусора, мы в нем просто утонем», — указал он.
Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов, в свою очередь, подчеркнул в беседе с НСН, что доля нейросетевых треков на стримингах резко выросла в последний год.
«Среди новых загрузок на стриминговые сервисы процент ИИ-треков достиг 50%. Он растет постоянно около года, но раньше это было 10-20%, потом 30%, а сейчас уже видно, что каждый второй. Это видно по данным независимых сервисов определения контента», — сообщил он.
Ранее Коннов в эфире НСН возмутился ИИ-музыкой в топах чартов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Роскосмос» подготовит двух космонавтов из Мьянмы
- Утонем в музыкальном мусоре? В индустрии оценили долю ИИ-треков на стримингах
- В Совфеде заявили об отсутствии контактов между сенаторами России и США
- В Уфе дрон попал в жилой дом, пострадал один человек
- Посол: Банки в Швейцарии дискриминируют россиян из-за «неправильного» паспорта
- Системно значимые банки России готовы к запуску цифрового рубля с сентября
- Минздрав расширит перечень должностей для медработников
- СМИ: Трамп намерен провести саммит с Ким Чен Ыном в ноябре
- Тайвань выплатит каждому гражданину $314 «дивидендов от ИИ»
- Спрос на жилье в Петербурге на даты концерта Канье Уэста вырос в семь раз