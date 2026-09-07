Компании удвоили отчисления по больничным, поэтому работники должны спокойно лечиться и не думать о том, что могут потерять деньги, рассказал НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Россиянам повысят выплаты по больничным. Максимальная сумма за один день болезни будет постепенно расти. В 2026 году она составляет 6827 рублей, в 2027-м увеличится до 7860 рублей, а к 2028 году достигнет почти 8,5 тысячи рублей в день. Об этом сообщает РИА Новости. Мурадян объяснил, почему стала возможна эта мера.