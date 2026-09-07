Заражать коллег не надо: Почему в России повысят выплаты за больничный
Работодателю нужен эффективный и здоровый, а не больной, но преданный сотрудник.
Компании удвоили отчисления по больничным, поэтому работники должны спокойно лечиться и не думать о том, что могут потерять деньги, рассказал НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Россиянам повысят выплаты по больничным. Максимальная сумма за один день болезни будет постепенно расти. В 2026 году она составляет 6827 рублей, в 2027-м увеличится до 7860 рублей, а к 2028 году достигнет почти 8,5 тысячи рублей в день. Об этом сообщает РИА Новости. Мурадян объяснил, почему стала возможна эта мера.
«Логика очень простая. Работодатель начал платить больше страховых взносов за сотрудников — было 15%, сейчас стало 30%, поэтому он может получить больше выплат. Когда сотрудник болеет, его надо лечить. Если он закидывается таблетками, приходит в офис, то заражает других и подвергает всех опасности. Одно дело, если это простуда, а если какой-нибудь COVID, то это было бы катастрофой. Больных больше не будет. У нас, к сожалению, есть культура, в которой мы живем, называется “умри, но сделай”. Она часто приводит к тому, что люди необоснованно рискуют своим и чужим здоровьем, когда они реально больные, выходят на работу. Толку от такого работника, к сожалению, немного, а рисков полно», — отметил он.
В свою очередь, руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин напомнил НСН, что максимальные выплаты положены не всем.
«Вряд ли мы увидим множество фиктивных больничных. Во-первых, они все в электронной системе, их надо подтверждать, тут все под контролем. Во-вторых, в этом все равно нет выгоды. Если у работника средний заработок не очень большой, то он эту максимальную выплату вряд ли получит. А еще момент в том, что больничный у нас связан с продолжительностью страхового стажа. Чем он выше, тем больше пособие по нетрудоспособности. Оно определяется так — берется доход за два предыдущих года и делится на 730 дней. Именно такую сумму назначают. Если она выше максимума, то в любом случае, будет выплачена только предельно возможная», — указал он.
Ранее Мурадян объяснил НСН, почему россияне готовы «умирать» на работе.
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