Россиянам предсказали рост зарплат до 10% в 2027 году

По его словам, основным фактором роста зарплат по-прежнему будет дефицит кадров и борьба за квалифицированных рабочих, а доходы низкооплачиваемых работников увеличатся за счёт повышения МРОТ.

При этом эксперт отметил, что при инфляции около 4–5% рост реальных доходов будет практически незаметен. Однако в отдельных отраслях, например, в промышленности, строительстве и логистике, рост зарплат может составить на 10%, что увеличит их покупательную способность примерно на 3%.

«В маркетинге, люксовой розничной торговле и некоторых сегментах IT реальные доходы, напротив, способны сократиться из-за замедления спроса и уменьшения корпоративных бюджетов», — добавил Виноградов.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов заявил «Радиоточке НСН», что следует приравнять педагогов к государственным муниципальным служащим, тогда они смогут получать дополнительные преференции и будут охотнее оставаться «на местах».

