«Не пробиться»: Лоза назвал главную боль современных музыкантов
Сегодня катастрофически не хватает песен на злободневные темы, в частности, посвященных спецоперации, сказал НСН Юрий Лоза.
Цензура сегодня — далеко не самая главная проблема для музыкантов, куда сложнее протолкнуть свое творчество, представить его на суд массового слушателя. Об этом НСН заявил певец и композитор Юрий Лоза.
Почти две трети российских музыкантов считают, что цензура вредит музыке, сообщило издание РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ. Так, 62% респондентов признают, что реализовать музыкальную идею в соответствии с ее первоначальным замыслом «скорее сложно». Лоза не согласился с участниками опроса, отметив, что сложнее всего донести до массового слушателя свое творчество.
«Цензура — далеко не самая главная проблема. Самым сложным всегда было пробить продукт своего творчества. Написать песню может даже нейросеть, спеть ее тоже может искусственный интеллект, а вот сделать так, чтобы кто-то услышал песню, архисложно, потому что сейчас все структуры укомплектованы собственными артистами. Пробиться на какое-то пафосное мероприятие на центральном телевидении невозможно. Скажем, я принес свою песню на “Муз-ТВ”, мне сказали, что я — не их формат. Точно так же скажут любому артисту, который придет куда-нибудь и будет пытаться пробивать свое произведение», — сказал Лоза.
Исполнитель добавил, что сегодня талант музыканта перестал быть основной составляющей успеха.
«Талант сегодня — не панацея. Например, продюсер Юрий Аксюта заявил во всеуслышание, что на “Голосе” ему вообще таланты вредят. Ему нужны типажи, которые можно подобрать в зависимости от ситуации, а потом забыть о них. Как можно выгнать талантливого человека, а бесталанного оставить? Это очень сложно, народ этого не поймет. Поэтому лучше сразу брать бездарей. Сколько программа “Голос” дала нам звезд эстрады? Нисколько. Они благополучно растворились в пространстве, где и что они поют, никто не знает. Они не мешают большим важным артистам получать свои дивиденды», — добавил собеседник НСН.
Молодым талантам певец посоветовал искать влиятельных покровителей, которые смогли бы им помочь пробиться на большую сцену.
«Сегодня талантливой молодежи нужно искать каналы, как пробиваться. Раньше сам материал мог протолкнуть исполнителя, как в моем случае, я сделал то, что было интересно людям. Сейчас пришло время каверов, никакую новую информацию вы не слышите уже очень давно. Ни одна песня не вышла в народ, потому что артисты поют для себя или для тех, кто оплатил их эфиры или работу. Так, прозвучало огромное количество песен бизнесмена, поэта и композитора Михаила Гуцериева, но поется ли народом хоть одна из них за пределами тех программ, которые купил сам Гуцериев, или радиостанций, которые принадлежат Гуцериеву? Надо искать такого человека, как тот же Гуцериев, который будет вас проталкивать, а дальше будет видно. Сегодня и продюсеров особо не осталось. Сколько новых песен прозвучало на последней “Новой волне”? Две-три проскочили, и о них все забыли», — заявил Лоза.
В заключение собеседник НСН посетовал на то, что сегодня не хватает злободневных песен.
«Я в прошлом году закрывал Грушинский фестиваль. Те люди, которые рулили этим фестивалем раньше, установили некоторые правила: в позапрошлом году ни одной патриотической песни не дали исполнить на главной сцене. Представляете, что такое бардовские фестиваль, на котором нельзя исполнять патриотические, злободневные песни? Сколько песен сейчас прозвучало в эфире о том, что происходит вокруг нас? Нисколько. Новое вообще встречается в штыки. У меня вышел новый альбом в прошлом году, в этом году вышло пять новых песен, ни одна из них нигде не звучит. Все понимают, что со мной бороться невозможно. Меня можно запрещать, но я есть, и народ меня слушает. Поэтому мне иногда разрешают спеть песню “Плот”, а новые композиции, в том числе злободневные, исполнять не дают. Сейчас людей пытаются отвлекать от актуальной повестки: кругом одна развлекуха, причем та, которая была создана раньше», — подчеркнул он.
Ранее основатель портала TopHit Игорь Краев заявил, что музыкальные вкусы не стоят на месте — они меняются вместе с этапами жизни человека, и эта динамика напрямую отражается на хит‑парадах и стратегиях артистов. Сегодня рэп‑исполнители всё чаще ищут точки соприкосновения с поп‑звучанием, а коллаборации становятся одним из главных инструментов для выхода на широкую аудиторию.
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