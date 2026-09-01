Исполнитель добавил, что сегодня талант музыканта перестал быть основной составляющей успеха.

«Талант сегодня — не панацея. Например, продюсер Юрий Аксюта заявил во всеуслышание, что на “Голосе” ему вообще таланты вредят. Ему нужны типажи, которые можно подобрать в зависимости от ситуации, а потом забыть о них. Как можно выгнать талантливого человека, а бесталанного оставить? Это очень сложно, народ этого не поймет. Поэтому лучше сразу брать бездарей. Сколько программа “Голос” дала нам звезд эстрады? Нисколько. Они благополучно растворились в пространстве, где и что они поют, никто не знает. Они не мешают большим важным артистам получать свои дивиденды», — добавил собеседник НСН.

Молодым талантам певец посоветовал искать влиятельных покровителей, которые смогли бы им помочь пробиться на большую сцену.

«Сегодня талантливой молодежи нужно искать каналы, как пробиваться. Раньше сам материал мог протолкнуть исполнителя, как в моем случае, я сделал то, что было интересно людям. Сейчас пришло время каверов, никакую новую информацию вы не слышите уже очень давно. Ни одна песня не вышла в народ, потому что артисты поют для себя или для тех, кто оплатил их эфиры или работу. Так, прозвучало огромное количество песен бизнесмена, поэта и композитора Михаила Гуцериева, но поется ли народом хоть одна из них за пределами тех программ, которые купил сам Гуцериев, или радиостанций, которые принадлежат Гуцериеву? Надо искать такого человека, как тот же Гуцериев, который будет вас проталкивать, а дальше будет видно. Сегодня и продюсеров особо не осталось. Сколько новых песен прозвучало на последней “Новой волне”? Две-три проскочили, и о них все забыли», — заявил Лоза.

В заключение собеседник НСН посетовал на то, что сегодня не хватает злободневных песен.