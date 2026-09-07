Россиянам объяснили, когда выгодно досрочно гасить ипотеку в 2027 году

Он отметил, что доходность вкладов при этом будет на уровне 10–11%. Поэтому гражданам с обычной ипотекой выгоднее будет уменьшать долг. В то же время льготный кредит под 6% торопиться закрывать не стоит, так как «депозит может принести больший финансовый результат».

«Однако при расчёте необходимо учитывать налог на процентный доход, условия вклада и наличие финансовой подушки», — подчеркнул Давыдов.

Эксперт также добавил, что при частичном досрочном погашении лучше выбирать не снижение ежемесячного платежа, а сокращение срока ипотеки, так как это уменьшит итоговую переплату.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».