Россиянам объяснили, когда выгодно досрочно гасить ипотеку в 2027 году
Рыночные ставки по ипотеке в 2027 году в лучшем случае снизятся до 14–15%. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов.
Он отметил, что доходность вкладов при этом будет на уровне 10–11%. Поэтому гражданам с обычной ипотекой выгоднее будет уменьшать долг. В то же время льготный кредит под 6% торопиться закрывать не стоит, так как «депозит может принести больший финансовый результат».
«Однако при расчёте необходимо учитывать налог на процентный доход, условия вклада и наличие финансовой подушки», — подчеркнул Давыдов.
Эксперт также добавил, что при частичном досрочном погашении лучше выбирать не снижение ежемесячного платежа, а сокращение срока ипотеки, так как это уменьшит итоговую переплату.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею снизить ипотечную ставку на дома для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Кабмине заявили о снижении количества киберпреступлений на 30%
- Заражать коллег не надо: Почему в России повысят выплаты за больничный
- Россиянам объяснили, когда выгодно досрочно гасить ипотеку в 2027 году
- Уиткофф заявил о существенном прогрессе в украинском урегулировании
- Россиянам предсказали рост зарплат до 10% в 2027 году
- Россия отзывает согласие на работу генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге
- Между человеком и нейросетью: Где граница авторства в современной литературе
- ФК «Зенит» вошел в ТОП-10 клубов Европы с самым стабильным составом
- В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди к врачу
- СМИ: США хотят завершить конфликт на Украине к зиме