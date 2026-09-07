СМИ: США хотят завершить конфликт на Украине к зиме
США желают добиться завершения конфликта на Украине к зиме этого года. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает телеканал ABC.
Отмечается, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву представили «планы о следующих шагах» на пути к мирному урегулированию.
«Американская делегация серьёзно отнеслась к встречам в России и Украине, указав, что эти визиты «не просто на показ», - утверждает собеседник телеканала.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мира с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди к врачу
- СМИ: США хотят завершить конфликт на Украине к зиме
- Стоянов в новом сезоне «Мамонтов» научит защищаться от мошенников
- Лозе не поможет: Географ предложила артисту сравнить новую карту мира с его огородом
- Путин постановил создать комиссию по применению временных ограничительных мер
- Театр «Сатирикон» потребовал взыскать 4 млрд рублей за нарушение сроков ремонта
- Русский юмор - через боль: Стоянов раскрыл, на какие темы нельзя шутить
- Мерц назвал поражение ХДС на выборах самым тяжелым за последние десятилетия
- Мотивация пропала? Почему «Зенит» начал сезон с поражений
- «Непрерывный поток удивления»: Южнокорейский иллюзионист заявил о любви к русскому зрителю