СМИ: США хотят завершить конфликт на Украине к зиме

Отмечается, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву представили «планы о следующих шагах» на пути к мирному урегулированию.

«Американская делегация серьёзно отнеслась к встречам в России и Украине, указав, что эти визиты «не просто на показ», - утверждает собеседник телеканала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мира с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

