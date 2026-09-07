СМИ: США хотят завершить конфликт на Украине к зиме

США желают добиться завершения конфликта на Украине к зиме этого года. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает телеканал ABC.

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Отмечается, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву представили «планы о следующих шагах» на пути к мирному урегулированию.

«Американская делегация серьёзно отнеслась к встречам в России и Украине, указав, что эти визиты «не просто на показ», - утверждает собеседник телеканала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мира с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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