Уиткофф заявил о существенном прогрессе в украинском урегулировании
По итогам поездок американской делегации в Россию и на Украину был достигнут существенный прогресс. Как пишет RT, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Он отметил, что речь идёт в том числе о вопросе планирования дополнительных трёхсторонних переговоров.
«Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить конфликт и работать над установлением прочного и долгосрочного мира», — добавил Уиткофф.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не исключает возобновление переговоров по Украине в трёхстороннем формате, пишут «Известия».
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