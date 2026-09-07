Уиткофф заявил о существенном прогрессе в украинском урегулировании

По итогам поездок американской делегации в Россию и на Украину был достигнут существенный прогресс. Как пишет RT, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

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Он отметил, что речь идёт в том числе о вопросе планирования дополнительных трёхсторонних переговоров.

«Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить конфликт и работать над установлением прочного и долгосрочного мира», — добавил Уиткофф.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не исключает возобновление переговоров по Украине в трёхстороннем формате, пишут «Известия».

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ФОТО: AP / ТАСС
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