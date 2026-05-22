«Статья всегда найдется»: Зачем в резиденции Макрона провели обыски
Сегодня французская юстиция действует чересчур рьяно, под ударом оказались бывшие первые лица государства, сказала НСН Евгения Обичкина.
Обыски в резиденции французского лидера Эммануэля Макрона объясняются битвой политических сил в свете предстоящих президентских выборов, причем основная борьба идет за симпатии голлистов. Об этом НСН заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.
В резиденции Макрона в Елисейском дворце прошли обыски в рамках дела, возбужденного в связи с организацией памятных церемоний в Пантеоне. Об этом сообщает газета Le Monde. По мнению Обичкиной, это может быть одним из признаков борьбы в свете предстоящей президентской кампании.
«Конечно, это удар, но сегодня никто не свободен от юридических преследований. Очень интересно, какой ход дадут этому делу. Любопытно и то, что, как правило, правящая партия следит за тем, чтобы, по крайней мере, в период пребывания президента у власти подобных случаев не происходило в свете приближающейся президентской кампании. Сам Макрон не позиционирует себя в качестве кандидата, но все-таки бывший премьер-министр Габриэль Атталь — кандидат от его партии. Не исключено, что это начало какой-то очень сложной борьбы внутри центристов», — сказала Обичкина.
Собеседница НСН отметила, что сейчас политические силы борются за симпатии голлистов.
«Сейчас главная борьба идет за голлистский электорат, потому что пока голлисты не выдвинули какого-то очень внятного кандидата. В то же время огромный электоральный резерв в лице голлистского электората, верного определенным идеям и определенному пониманию будущего Франции и французских политических особенностей, пока остался осиротевшим. Поэтому очень важно сейчас, на чьей стороне он будет. И какая-то кампания в адрес президента ложится тяжелым бременем на правящую политическую силу, у которой и так очень слабые электоральная зона и парламентская поддержка. Преждевременно говорить, к чему это приведет, но явно это очень серьезный сигнал, это атака на макронистов. Причем она столько касается лично президента, сколько тех сил, на которые он сегодня опирается и которые хотят остаться у власти после его ухода», — подчеркнула эксперт.
Обичкина также предположила, чем может закончиться для Макрона уголовное преследование.
«Обычно во Франции, если какое-то дело затевается, как и везде, статья всегда найдется. Мы помним, как долго развивалось дело экс-президента Франции Николя Саркози, как долго всем казалось, что, конечно, серьезного хода ему будет не дано. Сейчас французская юстиция свирепствует, избрала мишенью бывших первых лиц государства. В частности, Саркози по второму кругу должен будет пройти судебные разбирательства, не исключено, что ему будет изменена мера пресечения. Могут возникнуть какие-то новые обстоятельства дела, ситуация становится все более тяжелой, хотя в предыдущие времена подобные дела более-менее спускали на тормозах», — заявила собеседница НСН.
В заключение Обичкина оценила шанс на победу кандидата от партии Макрона на предстоящих президентских выборах.
«Макронистам очень важно одержать победу на президентских выборах в 2027 году, что очень сомнительно, но не исключается, потому что французская политическая жизнь в последнее время стала очень непредсказуемой. Когда Макрон пришел к власти, его главным соперником был Франсуа Фийон, которого он практически изгнал из президентской гонки именно из-за дела о коррупции. А теперь пришедший на волне борьбы с коррупцией Макрон сам становится мишенью. Интересно, что судебные власти захотели, чтобы он стал мишенью. Сейчас будем смотреть, кто этим воспользуется», — подытожила она.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко заявила, что непопадание Макрона в топ-50 самых популярных политиков связано с тем, что французы недоволны его политикой. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
