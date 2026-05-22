Солистка группы «Мираж» рассказала о несбывшейся карьере

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не мечтала о карьере певицы.

Суд отклонил жалобу по делу о песнях «Миража» на концертах

Исполнительница является выпускницей дирижерско-хорового отделения Московского музыкального училища имени Октябрьской революции. По её словам, она должна была стать учительницей и даже получила распределение в музыкальную школу.

Болдышева отметила, что из-за дружбы со Светланой Владимирской, окончившей тот же вуз, всё сложилось иначе.

«Мы дружили со Светой Владимирской, а после она решила создать свою группу. Так я оказалась на сцене. И ни разу об этом не пожалела» — заключила певица.

Ранее лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что в настоящее время аудитория коллектива сильно помолодела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Пресс-служба группы «Мираж»
ТЕГИ:Шоу-бизнесПевицаМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры