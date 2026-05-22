Солистка группы «Мираж» рассказала о несбывшейся карьере
Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не мечтала о карьере певицы.
Исполнительница является выпускницей дирижерско-хорового отделения Московского музыкального училища имени Октябрьской революции. По её словам, она должна была стать учительницей и даже получила распределение в музыкальную школу.
Болдышева отметила, что из-за дружбы со Светланой Владимирской, окончившей тот же вуз, всё сложилось иначе.
«Мы дружили со Светой Владимирской, а после она решила создать свою группу. Так я оказалась на сцене. И ни разу об этом не пожалела» — заключила певица.
Ранее лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что в настоящее время аудитория коллектива сильно помолодела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме ответили на публикации западных СМИ о завершении СВО до конца года
- Неожиданный кредит: Как будут работать банкоматы без интернета
- Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes
- Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций Евросоюза против России
- Путин назвал одну из важнейших задач России и сообщил, почему ее нельзя победить
- «Статья всегда найдется»: Зачем в резиденции Макрона провели обыски
- Солистка группы «Мираж» рассказала о несбывшейся карьере
- Туроператоры сравнили цены летних поездок в Турцию и Египет
- Институт философии РАН подтвердил информацию об обысках и уголовном деле
- От «мерзости» до «зависти»: Почему на самом деле поругались Певцов и Киркоров