Солистка группы «Мираж» рассказала о несбывшейся карьере

Исполнительница является выпускницей дирижерско-хорового отделения Московского музыкального училища имени Октябрьской революции. По её словам, она должна была стать учительницей и даже получила распределение в музыкальную школу.

Болдышева отметила, что из-за дружбы со Светланой Владимирской, окончившей тот же вуз, всё сложилось иначе.

«Мы дружили со Светой Владимирской, а после она решила создать свою группу. Так я оказалась на сцене. И ни разу об этом не пожалела» — заключила певица.

Ранее лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что в настоящее время аудитория коллектива сильно помолодела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

