Туроператоры сравнили цены летних поездок в Турцию и Египет
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что этим летом отдохнуть в Египте можно за 200 тысяч рублей на семью.
Египет и Турция в начале летнего сезона будут стоить примерно одинаково – от 200 тысяч рублей на семью, но к августу турецкие отели поднимут минимальные цены до 300 тысяч, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Туристы нашли альтернативу поездкам на Ближний Восток летом и активнее раскупают туры в Египет, куда есть стабильная авиаперевозка. Востребованы в основном качественные «пятерки». На этом фоне отели держат цены, а сезонные спецпредложения и скидки до 15–20% в основном появляются только в бюджетном сегменте, сообщает АТОР. Арутюнов отметил, что у Египта не все так хорошо, а туристы летают в ОАЭ, несмотря на все события и жару.
«Египет европейскими туристами считается страной Ближнего Востока, турпоток туда снижается. Поэтому у Египта не такая радужная загрузка. При этом могу сказать, что в аэропорту Дубая ажиотаж, как в лучшее времена. Желающие туда с легкостью летают, но летом там просто элементарно жарко. Египет летом традиционно привлекает больше, чем ОАЭ, но о буме я бы не стал говорить. Египет будет на пике ближе к августу-сентябрю, когда Турция станет сильно дороже. Этим летом отдохнуть в Египте можно за 200 тысяч рублей – это семья с ребенком, перелет, все включено, неделя отдыха. Это вполне хороший отель, можно найти и за 170-180 тысяч. Турция в начале сезона стоит примерно так же, но к августу цены уже уйдут в район 250-300 тысяч на троих, в Египте такого роста не будет. Турция пользуется популярностью из-за более мягкого климата все-таки», - рассказал он.
На фоне «закрытия» ОАЭ российские туристы активно летят в Таиланд, Китай, Мальдивы и Вьетнам, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
