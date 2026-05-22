Египет и Турция в начале летнего сезона будут стоить примерно одинаково – от 200 тысяч рублей на семью, но к августу турецкие отели поднимут минимальные цены до 300 тысяч, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Туристы нашли альтернативу поездкам на Ближний Восток летом и активнее раскупают туры в Египет, куда есть стабильная авиаперевозка. Востребованы в основном качественные «пятерки». На этом фоне отели держат цены, а сезонные спецпредложения и скидки до 15–20% в основном появляются только в бюджетном сегменте, сообщает АТОР. Арутюнов отметил, что у Египта не все так хорошо, а туристы летают в ОАЭ, несмотря на все события и жару.