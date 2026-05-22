Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций Евросоюза против России

В частности, под заморозку активов, а также запрет на предоставление активов или экономических ресурсов, попали 115 новых физлиц и 60 компаний и организаций. Въезд или транзит через Швейцарию для них также запрещены.

Кроме того, Швейцария присоединилась к мерам ЕС в отношении 46 танкеров, 20 российских банков и семи финансовых посредников в третьих странах. С 26 мая 2026 года вступит в силу запрет на участие в операциях с российской криптовалютой RUBx и цифровым рублём.

Ранее власти Великобритании запретили оказывать услуги для морских перевозок сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

