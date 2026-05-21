Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов сказал НСН, что в цензуре нуждается любой спектакль, выходящий в России, постановки должны соответствовать духовно-нравственным ценностям, перечисленным в Указе президента. Киркоров назвал заявления Певцова безобразными и кляузными.



«Хочу присоединиться к словам Константина Райкина, который очень правильно сказал; "Если что-то кому-то не нравится с постановке или творчестве коллег, необязательно это выносить на всеобщее обозрение". Возьми телефон, напиши СММ, позвони, встреться, набей морду в конце концов! Зачем устраивать то, что сделал Певцов? Я видел его безобразное, кляузное обращение в отношении спектакля! Наверное, у Певцова, как у сбитого летчика, сыграла зависть к Юре Борисову, который сегодня звезда номер один, номинант на "Оскар", потрясающий артист, харизматичный, сыгравший роль в одиозном спектакле "Гамлет" на сцене МХТ. Зависть, чистой воды зависть! Этот Певцов всегда был гнилой, всегда был завистливый, вечно ему все поперек горла — будь то Киркоров или Борисов. Сидит в нем эта гниль, которую он ретранслирует в общественное пространство», — цитирует артиста спецкор НСН с премии RU.TV в Москве.

Ранее народный артист России и худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ранее назвал «театральной катастрофой» спектакль МХТ им. Чехова «Гамлет» в постановке режиссера Андрея Гончарова с Юрой Борисовым в главной роли. По его мнению, «театр породил чудовище». Меньшиков призвал артистов разделить ответственность за такие спектакли, которые появляются «с их молчаливого согласия».

Актер театра и кино, режиссер, музыкант Евгений Цыганов, в свою очередь, заявил НСН, что постановка «Гамлета» в МХТ им. Чехова стала смелым событием в театральном мире, а все призывы ввести цензуру и правила в театре — опасный путь.

