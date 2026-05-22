Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Ан-Наср», возглавил рейтинг журнала Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По оценке издания, за последний год его доход составил $300 миллионов.

На второй строчке списка расположился мексиканский боксёр Канело Альварес с годовым заработком $170 миллионов. Замкнул тройку аргентинский нападающий Лионель Месси, представляющий «Интер Майами», — $140 миллионов.