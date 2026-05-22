Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes
Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Ан-Наср», возглавил рейтинг журнала Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По оценке издания, за последний год его доход составил $300 миллионов.
На второй строчке списка расположился мексиканский боксёр Канело Альварес с годовым заработком $170 миллионов. Замкнул тройку аргентинский нападающий Лионель Месси, представляющий «Интер Майами», — $140 миллионов.
Вслед за ним следует баскетболист Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» ($137,8 млн), занявший четвертую позицию. Топ-5 замыкает бейсболист Сёхей Отани с результатом $127,6 млн.
Роналду удерживает лидерство в рейтинге Forbes уже четвёртый год подряд. Для сравнения: в прошлом году его совокупный доход за аналогичный период оценивался в $275 миллионов.
Накануне Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии, выступая за команду «Аль-Насра», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
