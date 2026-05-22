Путин назвал одну из важнейших задач России и сообщил, почему ее нельзя победить
Президент России Владимир Путин обозначил укрепление межнационального и межконфессионального единства как одну из приоритетных задач для страны. Такое заявление он сделал на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев».
Глава государства подчеркнул, что эта работа относится к числу наиболее сложных из-за многообразия народов и религиозных традиций России. При этом именно консолидация общества, по его словам, служит фундаментом для укрепления государства, сообщает РИА Новости.
Также Путин затронул тему противостояния с внешними угрозами. Он выразил уверенность, что противники России не смогут достичь своих целей, поскольку в РФ отчётливо понимают, за что и против кого ведётся борьба.
«Уверен, что противник не сможет достичь искомого для него результата», – отметил российский лидер.
На встрече с выпускниками программы «Время героев» Путин также приказал военным представить предложения ответа на удар по колледжу в ЛНР, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме ответили на публикации западных СМИ о завершении СВО до конца года
- Неожиданный кредит: Как будут работать банкоматы без интернета
- Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes
- Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций Евросоюза против России
- Путин назвал одну из важнейших задач России и сообщил, почему ее нельзя победить
- «Статья всегда найдется»: Зачем в резиденции Макрона провели обыски
- Солистка группы «Мираж» рассказала о несбывшейся карьере
- Туроператоры сравнили цены летних поездок в Турцию и Египет
- Институт философии РАН подтвердил информацию об обысках и уголовном деле
- От «мерзости» до «зависти»: Почему на самом деле поругались Певцов и Киркоров