Путин назвал одну из важнейших задач России и сообщил, почему ее нельзя победить

Президент России Владимир Путин обозначил укрепление межнационального и межконфессионального единства как одну из приоритетных задач для страны. Такое заявление он сделал на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев».

Глава государства подчеркнул, что эта работа относится к числу наиболее сложных из-за многообразия народов и религиозных традиций России. При этом именно консолидация общества, по его словам, служит фундаментом для укрепления государства, сообщает РИА Новости.

Путин сообщил о шести погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Также Путин затронул тему противостояния с внешними угрозами. Он выразил уверенность, что противники России не смогут достичь своих целей, поскольку в РФ отчётливо понимают, за что и против кого ведётся борьба.

«Уверен, что противник не сможет достичь искомого для него результата», – отметил российский лидер.

На встрече с выпускниками программы «Время героев» Путин также приказал военным представить предложения ответа на удар по колледжу в ЛНР, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияВладимир Путин

