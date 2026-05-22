Путин назвал одну из важнейших задач России и сообщил, почему ее нельзя победить

Президент России Владимир Путин обозначил укрепление межнационального и межконфессионального единства как одну из приоритетных задач для страны. Такое заявление он сделал на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев».

Глава государства подчеркнул, что эта работа относится к числу наиболее сложных из-за многообразия народов и религиозных традиций России. При этом именно консолидация общества, по его словам, служит фундаментом для укрепления государства, сообщает РИА Новости.