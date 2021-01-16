Мерзликин и Сиятвинда сыграют в новом спектакле МХАТ
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в интервью НСН рассказал о грядущей премьере по Островскому.
На следующей неделе – 20 и 21 января – МХАТ им. Горького представит премьеру «Лес» по пьесе А. Н. Островского. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков пригласил читателей НСН на спектакль, раскрыв детали постановки.
«Здесь я уверенно говорю, что это будет большой спектакль, потому что работает потрясающий режиссер Виктор Крамер – режиссер того самого "Снежного шоу Славы Полунина", режиссер-постановщик важнейших спектаклей и в Мариинском театре, и в "Ла Скала". Сейчас он заканчивает работу над Островским. "Лес" будет невероятным, необычным. Задействованы лучшие артисты нашей труппы, а также приглашены Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда. Приходите! Всем желаю радостного театрального сезона, побыстрее были бы полные залы», – сказал он.
Одной из громких последних премьер МХАТ стал спектакль «Лавр» по одноименному роману писателя Евгения Водолазкина. Постановку впервые сыграли на сцене театра в декабре 2020 года, ближайшие показы – 27 и 28 января. Водолазкин поделился в эксклюзивном интервью НСН своими впечатлениями от премьеры.
«По-моему, прошло все отлично, задействованы замечательные актеры, зрители, что важно для любого театра, хорошо приняли спектакль. По крайней мере, то, что я наблюдал в зале, меня порадовало. С позиции автора меня тоже все устроило, но я никогда и не подхожу к постановкам своих прозаических текстов, как к чему-то, что непременно должно с точностью отразить сюжет написанного. Театр – это другой язык, и театр должен быть другим, это совсем иное высказывание, которое, да, создается с опорой на определенный текст, но не более того. Получившийся театральный эквивалент к моей книге хорош и гармоничен», – прокомментировал он.
Помимо этого, в канун Нового 2021 года МХАТ успел представить новую версию «Вишневого сада».
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