Мерзликин и Сиятвинда сыграют в новом спектакле МХАТ

Одной из громких последних премьер МХАТ стал спектакль «Лавр» по одноименному роману писателя Евгения Водолазкина. Постановку впервые сыграли на сцене театра в декабре 2020 года, ближайшие показы – 27 и 28 января. Водолазкин поделился в эксклюзивном интервью НСН своими впечатлениями от премьеры.

«По-моему, прошло все отлично, задействованы замечательные актеры, зрители, что важно для любого театра, хорошо приняли спектакль. По крайней мере, то, что я наблюдал в зале, меня порадовало. С позиции автора меня тоже все устроило, но я никогда и не подхожу к постановкам своих прозаических текстов, как к чему-то, что непременно должно с точностью отразить сюжет написанного. Театр – это другой язык, и театр должен быть другим, это совсем иное высказывание, которое, да, создается с опорой на определенный текст, но не более того. Получившийся театральный эквивалент к моей книге хорош и гармоничен», – прокомментировал он.

Помимо этого, в канун Нового 2021 года МХАТ успел представить новую версию «Вишневого сада».

