Больше никаких «зашкваров»! Лолита репетирует роль в спектакле Грымова

Певица Лолита выложила в свой Instagram видео, где она репетирует монолог из спектакля «Женитьба». Артистка пожаловалась, что зубрежка текста дается ей очень тяжело.

«Премьеру планируют на конец февраля. Лексика Великих сложна, ничего про "зашквар" и "факап".Ну, как тут, скажите на милость, выучить», - написала артистка со смайликами.

Ранее в интервью НСН Юрий Грымов сообщил, что в театре «Модерн» будет поставлен спектакль «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя, где Лолита сыграет Агафью Тихоновну.

