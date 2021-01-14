Больше никаких «зашкваров»! Лолита репетирует роль в спектакле Грымова
Певица Лолита выложила в свой Instagram видео, где она репетирует монолог из спектакля «Женитьба». Артистка пожаловалась, что зубрежка текста дается ей очень тяжело.
«Премьеру планируют на конец февраля. Лексика Великих сложна, ничего про "зашквар" и "факап".Ну, как тут, скажите на милость, выучить», - написала артистка со смайликами.
Ранее в интервью НСН Юрий Грымов сообщил, что в театре «Модерн» будет поставлен спектакль «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя, где Лолита сыграет Агафью Тихоновну.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- Сотрудница инкассаторского агентства в Ростове-на-Дону присвоила 9 млн рублей
- Роспотребнадзор обнаружил дизентерию в пробах воды из Буйнакска
- СМИ: Грачевского снова погрузили в медикаментозную кому
- Строительство трубопровода «Северный поток-2» продолжится в Дании с пятницы
- США ужесточат контроль за передачей технологий военным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru