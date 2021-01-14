Больше никаких «зашкваров»! Лолита репетирует роль в спектакле Грымова

Певица Лолита выложила в свой Instagram видео, где она репетирует монолог из спектакля «Женитьба». Артистка пожаловалась, что зубрежка текста дается ей очень тяжело.

«Премьеру планируют на конец февраля. Лексика Великих сложна, ничего про "зашквар" и "факап".Ну, как тут, скажите на милость, выучить», - написала артистка со смайликами.

Ранее в интервью НСН Юрий Грымов сообщил, что в театре «Модерн» будет поставлен спектакль «Женитьба» по пьесе Н. В. Гоголя, где Лолита сыграет Агафью Тихоновну.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ПремьераЮрий ГрымовЛолита
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