Бояков: если Леди Гага поет гимн, у Америки проблемы

Эдуард Бояков: «Я даже не знаю, как к этому отнестись. Это, конечно, цирк. Если Леди Гага – человек без голоса, без пола, без каких бы то не было намеков на артистические таланты, за исключением некой страсти к эпатажу – становится дивой, которая исполняет национальный гимн страны, то, мне кажется, с этой страной проблемы. Конечно, нам нужно разбираться со своими проблемами, прежде всего, но и обращать внимание на других стоит. Я хотел бы нам всем пожелать не дойти до такого состояния, чтобы что-то подобное исполняло бы гимн на инаугурации нашего российского президента», – поделился он своим мнением с НСН.

