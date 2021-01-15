Бояков: если Леди Гага поет гимн, у Америки проблемы
Художественный руководитель МХАТ им. Горького специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Петербурге смягчаются требования к заполняемости театральных залов
Допустимую заполняемость театральных залов в Петербурге повысят с 25 до 50 процентов. Требования смягчают с 16 января.
Эдуард Бояков: «Конечно, это далеко от аншлага, от потрясающего ощущения, когда зрители сидят локоть к локтю, когда буквально дышат вместе со сценой. Но все-таки это уже возможность говорить о театральной аудитории, так что я поздравляю петербуржцев, и очень жду подобного решения от московского правительства», – сказал в интервью НСН Эдуард Бояков.
Комментаторам «Матч ТВ» рекомендовали не использовать англицизмы
Комментаторам «Матч ТВ» рекомендовали не использовать англицизмы в эфире. В черный список, к примеру, попали такие слова, как «лайкать», «лузер», «коуч» и «окей».
Эдуард Бояков: «Мне кажется, ничего плохого в этом запрете нет. Конечно слово "офсайд", к примеру, запрещать глупо. Но действительно наша речь засорена англицизмами, и хорошо, что кто-то об этом думает и обращает внимание. Желаю успехов спортивным комментаторам», – отметил он для НСН.
Леди Гага выступит на инаугурации Байдена
Певица Леди Гага выступит на инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Она исполнит национальный гимн Штатов.
Эдуард Бояков: «Я даже не знаю, как к этому отнестись. Это, конечно, цирк. Если Леди Гага – человек без голоса, без пола, без каких бы то не было намеков на артистические таланты, за исключением некой страсти к эпатажу – становится дивой, которая исполняет национальный гимн страны, то, мне кажется, с этой страной проблемы. Конечно, нам нужно разбираться со своими проблемами, прежде всего, но и обращать внимание на других стоит. Я хотел бы нам всем пожелать не дойти до такого состояния, чтобы что-то подобное исполняло бы гимн на инаугурации нашего российского президента», – поделился он своим мнением с НСН.
На сцене МХАТ сыграют «Лес» Островского
На следующей неделе МХАТ им. Горького представит премьеру «Лес» по пьесе А. Н. Островского.
Эдуард Бояков: «Здесь я уверенно говорю, что это будет большой спектакль, потому что работает потрясающий режиссер Виктор Крамер – режиссер того самого "Снежного шоу Славы Полунина", режиссер-постановщик важнейших спектаклей и в Мариинском театре, и в "Ла Скала". Сейчас он заканчивает работу над Островским. "Лес" будет невероятным, необычным. Задействованы лучшие артисты нашей труппы, а также приглашены Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда. Приходите! Всем желаю радостного театрального сезона, побыстрее были бы полные залы», – пригласил слушателей НСН Эдуард Бояков.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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