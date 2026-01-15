«Мастерская Брусникина» представила спектакль о доброте и поиске счастья
Это история о человеке, который находится в очень сложных условиях, рассказал спецкору НСН режиссер постановки «Небесный почтальон Федя Булкин» Юрий Печенежский.
Жанр спектакля «Небесный почтальон Федя Булкин» - это экзистенциальная ирония, рассказал спецкору НСН режиссер постановки Юрий Печенежский.
«Мастерская Брусникина» представила 14 января 2026 года премьеру спектакля «Небесный почтальон Федя Булкин» по одноименному произведению Александры Николаенко, поставленный Юрием Печенежским на сцене театра «Практика». В нем участвуют только два актера - Аскар Нигамедзянов и Дарья Ворохобко, исполняющие роли Феди Булкина и его Бабушки. Печенежский объяснил, почему он выбрал это произведение для постановки.
«Меня интересует поиск счастья человеком, который находится в очень сложных, трудных условиях, когда все умерли, но тем не менее он хочет жить, наполняя свою жизнь ситуациями, которые ведут его к тому, чтобы жить полной жизнью, чтобы найти счастье свое. Для меня жанр этого спектакля - это экзистенциальная ирония, когда собрались два философа под маской Феди, мальчика 7 лет, и бабушки, но это не мальчик и бабушка, - это два философа, которые спорят, у них есть определенная какая-то цель этого спора, и они иронично, как Сократ и его собеседники, выходят на какие-то открытия», - отметил режиссер.
Исполнитель роли Феди Булкина актер Аскар Нигамедзянов обратил внимание на то, что его герой, несмотря на смерть родителей, относится к жизни очень иронично.
«Федя Булкин оказался жертвой обстоятельств, его родители погибли. И несмотря на весь трагизм, он очень иронично относится к жизни: пишет письма Богу, собирает посылки папе и маме. При этом Федя, конечно, рефлексирует, переживает, но, всё равно, он больше старается смотреть на всё оптимистично. Не может поверить в то, что родители умерли, а верит в то, что они путешествуют в небесный город. Его родители - геологи, он верит, что они поехали строить небесный город, и что они обязательно вернутся, или они с бабушкой когда-нибудь прилетят в этот небесный город. Эта детская непосредственность помогает ему переживать сложные обстоятельства, а попутно возникает очень много вопросов к миру. Вопросы довольно вечные: как произошли люди, от кого они произошли? Федя спорит на эту тему с бабушкой, но тоже через иронию. Бабушка верит, что они произошли от Бога, а он верит, что они произошли от обезьян. И не понимает, почему именно его кошку растерзали собаки. Неужели нет других бездомных кошек? Почему Бог может быть так несправедлив к кошке, к родителям?» - рассказал актер НСН.
Исполнительница роли Бабуши, актриса Дарья Ворохобко считает, что спектакль «Небесный почтальон Федя Булкин» - это история про доброту.
«Спектакль «Небесный почтальон Федя Булкин», как мне кажется, про какую-то доброту, которой очень не хватает сейчас. Хочется чего-то такого светлого, и хочется приходить за этим в театр, но надо к этому быть расположенным. Мы собирались с режиссёром Юрием Печенежским и исполнителем роли Феди Булкина Аскаром Нигамедзяновым и репетировали по 4-5 часов. Мы придумывали, пробовали, читали текст, выбирали то, что нам нравится. Юра приносил, Аскар приносил, я приносила. Пробовали этюдным методом, а затем всё отсекали ненужное», - добавила актриса НСН.
Ранее в Малом театре рассказали о разрушительной силе «Анны Карениной», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
