«Федя Булкин оказался жертвой обстоятельств, его родители погибли. И несмотря на весь трагизм, он очень иронично относится к жизни: пишет письма Богу, собирает посылки папе и маме. При этом Федя, конечно, рефлексирует, переживает, но, всё равно, он больше старается смотреть на всё оптимистично. Не может поверить в то, что родители умерли, а верит в то, что они путешествуют в небесный город. Его родители - геологи, он верит, что они поехали строить небесный город, и что они обязательно вернутся, или они с бабушкой когда-нибудь прилетят в этот небесный город. Эта детская непосредственность помогает ему переживать сложные обстоятельства, а попутно возникает очень много вопросов к миру. Вопросы довольно вечные: как произошли люди, от кого они произошли? Федя спорит на эту тему с бабушкой, но тоже через иронию. Бабушка верит, что они произошли от Бога, а он верит, что они произошли от обезьян. И не понимает, почему именно его кошку растерзали собаки. Неужели нет других бездомных кошек? Почему Бог может быть так несправедлив к кошке, к родителям?» - рассказал актер НСН.

Исполнительница роли Бабуши, актриса Дарья Ворохобко считает, что спектакль «Небесный почтальон Федя Булкин» - это история про доброту.