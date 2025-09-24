«Зачем все это было?»: Актер Антипенко о моноспектакле «Старик и море»
Хемингуэй искал ответ, в чем смысл жизни, когда земная удача уходит и наступает старость, заявил НСН исполнитель всех ролей в спектакле «Старик и море» Григорий Антипенко.
В московском Театре имени Е. Вахтангова состоялась первая в этом театральном сезоне премьера. Режиссер Павел Сафонов поставил на сцене «Арт-кафе» моноспектакль «Старик и Море» по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя. Все роли исполнил в нём Григорий Антипенко. Актер заявил, что это произведение стало духовным завещанием писателя.
«Хемингуэй пишет очень просто, буквально, как есть, без каких-то заморочек. Не от головы, а от души. В этом сила произведения «Старик и море», которое многие называют вершиной творчества писателя. Мне кажется, что повесть стала его духовным завещанием. Я люблю этого автора, люблю этого старика, люблю всех персонажей Хемингуэя. У главного героя повести «Старик и море» был прототип. Это был очень серьезный человек во всех отношениях, без образования, простой рыбак, который наделен от Бога очень многими талантами. Он был самым сильным в порту в свое время. И во многом Хемингуэй пишет про себя. Он тоже был достаточно сильный человек и очень удачливый рыбак. В какой-то момент у всех людей в жизни наступает момент истины, когда заканчивается земная удача, приходит старость. Возникает вопрос, а что дальше? Зачем все это было? По большому счету произведение именно об этом. Мне кажется, что это был личный вопрос писателя, на который он не нашел ответа. Если человек не задумывается за всю свою жизнь, зачем всё это было, то, наверное, жизнь прожита зря», — цитирует его слова спецкор НСН.
Ранее стало известно, что актер Никита Кологривый сыграет солиста группы «Сектор газа», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
