«Хемингуэй пишет очень просто, буквально, как есть, без каких-то заморочек. Не от головы, а от души. В этом сила произведения «Старик и море», которое многие называют вершиной творчества писателя. Мне кажется, что повесть стала его духовным завещанием. Я люблю этого автора, люблю этого старика, люблю всех персонажей Хемингуэя. У главного героя повести «Старик и море» был прототип. Это был очень серьезный человек во всех отношениях, без образования, простой рыбак, который наделен от Бога очень многими талантами. Он был самым сильным в порту в свое время. И во многом Хемингуэй пишет про себя. Он тоже был достаточно сильный человек и очень удачливый рыбак. В какой-то момент у всех людей в жизни наступает момент истины, когда заканчивается земная удача, приходит старость. Возникает вопрос, а что дальше? Зачем все это было? По большому счету произведение именно об этом. Мне кажется, что это был личный вопрос писателя, на который он не нашел ответа. Если человек не задумывается за всю свою жизнь, зачем всё это было, то, наверное, жизнь прожита зря», — цитирует его слова спецкор НСН.

