Фильм «Здесь был Юра» с Хабенским получил Гран-при кинофестиваля «Маяк»
Фильм «Здесь был Юра» режиссера Сергея Малкина удостоен Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк», проходившего в Геленджике с 4 по 9 октября.
Картина рассказывает о 30-летних музыкантах, живущих в московской квартире и мечтающих стать рок-звездами. Накануне выступления на локальном фестивале им приходится присматривать за 50-летним дядей с ментальными особенностями. Старшего родственника в фильме сыграл Константин Хабенский. По итогу фестиваля артист удостоен награды за лучшую мужскую роль.
В номинации «Лучший дебют» победу одержала работа режиссера Нины Волковой «Фейерверки днем», которую на фестивале отметили и кинокритики. Приз за лучшую режиссерскую работу получила Соня Райзман за ленту «Картины дружеских связей». Марии Карповой вручили приз за лучшую женскую роль в этом фильме.
Награду за лучший сценарий получила Екатерина Тирдатова за картину «Над вечным покоем». Олега Лукичева наградили за лучшую операторскую работу в этом проекте. Лучшим короткометражным фильмом стал фильм «Игра в прятки» режиссера Амета Савенко. Также особого упоминания жюри удостоилась картина «Складки» Катерины Скакун.
Председателем жюри фестиваля «Маяк» в 2025 году был режиссер и продюсер Бакур Бакурадзе. Его лента «Лермонтов» стала фильмом открытия фестиваля. В широкий российский прокат картина выходит с 16 октября, напоминает «Радиоточка НСН».
