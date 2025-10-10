Фильм «Здесь был Юра» с Хабенским получил Гран-при кинофестиваля «Маяк»

Картина рассказывает о 30-летних музыкантах, живущих в московской квартире и мечтающих стать рок-звездами. Накануне выступления на локальном фестивале им приходится присматривать за 50-летним дядей с ментальными особенностями. Старшего родственника в фильме сыграл Константин Хабенский. По итогу фестиваля артист удостоен награды за лучшую мужскую роль.

В номинации «Лучший дебют» победу одержала работа режиссера Нины Волковой «Фейерверки днем», которую на фестивале отметили и кинокритики. Приз за лучшую режиссерскую работу получила Соня Райзман за ленту «Картины дружеских связей». Марии Карповой вручили приз за лучшую женскую роль в этом фильме.

Награду за лучший сценарий получила Екатерина Тирдатова за картину «Над вечным покоем». Олега Лукичева наградили за лучшую операторскую работу в этом проекте. Лучшим короткометражным фильмом стал фильм «Игра в прятки» режиссера Амета Савенко. Также особого упоминания жюри удостоилась картина «Складки» Катерины Скакун.

Председателем жюри фестиваля «Маяк» в 2025 году был режиссер и продюсер Бакур Бакурадзе. Его лента «Лермонтов» стала фильмом открытия фестиваля. В широкий российский прокат картина выходит с 16 октября, напоминает «Радиоточка НСН».

