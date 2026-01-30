Умерла актриса Кэтрин О'Хара, сыгравшая мать Кевина в «Один дома»
Канадская и американская актриса Кэтрин О’Хара скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на ее менеджера. Причина смерти актрисы на данный момент не раскрывается.
О'Хара получила широкую известность благодаря роли Кейт Маккаллистер — матери главного героя — в фильмах «Один дома», вышедшем в 1990 году, и «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» 1992 года.
Кэтрин О’Хара начала актерскую карьеру в конце семидесятых годов и получила известность благодаря работе в комедийных проектах.
Она входила в состав комедийной труппы Second City и участвовала в создании популярных телевизионных шоу и фильмов, передает «Радиоточка НСН».
