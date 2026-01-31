Филипп Янковский призвал разнообразить жанры в современном кино

Он подчеркнул, что всех жанров «должно быть понемногу». В связи с этим Янковский призвал снимать и детское кино, и сказки, и боевики, а также авторские и патриотические картины.

При этом актер добавил, что ключевым фактором успеха фильма остается его качество, а не жанр. По словам Янковского, ленты находят зрителя не только в прокате или на фестивалях, но и на онлайн-платформах.

Ранее народный артист России, режиссер Александр Сокуров в интервью НСН заявил, что в художественном произведении не должно быть запретных тем, а талантливым людям вообще надо доверять, и у них должна быть возможность говорить на сложные темы.