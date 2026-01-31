Минюст США опроверг данные из файлов Эпштейна о связи Трампа с несовершеннолетней

В Министерстве юстиции США назвали информацию о связях американского лидера Дональда Трампа с несовершеннолетней девочкой, якобы содержащуюся в недавно опубликованных файлах скандально известного бизнесмена Джеффри Эпштейна, ложной. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что информация о действующем президенте США была передана ФБР непосредственно перед выборами 2020 года.

В файлах Эпштейна обнаружили данные о Билле Гейтсе и «русских девушках»

До этого сообщалось, что Трамп примерно десять лет назад якобы имел связь с 13- или 14-летней девочкой, а также, в ходе вечеринок Эпштейна, политик якобы выставлял на аукцион понравившихся ему девушек, несколько из которых впоследствии пропали без вести. По одной из версий, их могли убить и похоронить на территории гольф-клуба.

Ранее издание «The Telegraph» нашло упоминание об американском миллиардере Илоне Маске в документах по делу Эпштейна, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСША

