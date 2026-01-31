Минюст США опроверг данные из файлов Эпштейна о связи Трампа с несовершеннолетней

В Министерстве юстиции США назвали информацию о связях американского лидера Дональда Трампа с несовершеннолетней девочкой, якобы содержащуюся в недавно опубликованных файлах скандально известного бизнесмена Джеффри Эпштейна, ложной. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что информация о действующем президенте США была передана ФБР непосредственно перед выборами 2020 года.