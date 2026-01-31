В ЗАГС назвали самые популярные в январе имена новорожденных

В России в январе 2026 года имя София стало самым популярным для новорожденных девочек, а Михаил — для мальчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЗАГС.

По информации источника, с начала текущего года именем София в России уже назвали свыше 1,4 тысячи новорожденных девочек. При этом Михаилами успели назвать примерно 2 тысячи мальчиков.

Россиянам дали три совета, как сэкономить на свадьбе

Между тем, в ТОП-5 имен для девочек также вошли Ева, Анна, Варвара и Василиса, а для младенцев мужского пола — Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИменаДетиДевочкаНоворождённый

