В ЗАГС назвали самые популярные в январе имена новорожденных
В России в январе 2026 года имя София стало самым популярным для новорожденных девочек, а Михаил — для мальчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЗАГС.
По информации источника, с начала текущего года именем София в России уже назвали свыше 1,4 тысячи новорожденных девочек. При этом Михаилами успели назвать примерно 2 тысячи мальчиков.
Между тем, в ТОП-5 имен для девочек также вошли Ева, Анна, Варвара и Василиса, а для младенцев мужского пола — Александр, Артем, Матвей и Тимофей.
