«Какие новые черты могут открыться в человеке, которому 68 лет? Очевидно, что герой никогда не был злым человеком. Но в его жизни есть страшные местоимения — “мой”, “моя”, “мое”. Если внук, то мой, как его с кем-то делить? Это эгоизм. По сути, “На деревню дедушке 2” — это фильм о человеческой терпимости, о том, как надо уметь принимать жизнь. Два хороших мужика никак не могут найти общий язык, каждому хочется, чтобы мальчишка был только с ним. Но он же общий, не чей-то личный, кроме того, он и сам по себе личность. К этим мыслям и приходят люди по ходу этой бесхитростной картины», — сказал Стоянов.

В фильме внук прибегает к помощи искусственного интеллекта (ИИ), чтобы сгенерировать видео и помирить дедушек. Собеседник НСН отметил, что и в жизни ИИ можно использовать во благо, а не только во вред.

«В интернете можно найти и невероятное количество полезных вещей, и то, как собрать взрывное устройство. Вопрос в том, кто что ищет. Без ИИ трудно в медицине, но в войне в случае его использования будут страшные по разрушительности последствия. А еще люди, которые никогда не писали песни, теперь шлют мне в неделю по одной песне. Они получают, как они сами считают, творческий ответ благодаря нейросетям. Все зависит от того, в чьих руках ИИ, но важно, чтобы мы сами не оказались в его руках», — добавил актер.

В заключение Стоянов рассказал, как проходила работа над колыбельной, которую в конце фильма он исполняет дуэтом с Добронравовым.

«Смена подходила к концу, нам нужен был режим, поскольку это ночная сцена. Мы начали ее разучивать с утра, была готова фонограмма, а на площадке песня была спета живьем. Потом мы ее местами “тонировали”, доозвучивали. Мы с Добронравовым оба достаточно музыкальные люди для того, чтобы долго репетировать. Тут дело было не в репетициях даже, а в человеческой подоплеке, душевности, искренности. Довольно быстро мы это сделали. Кстати, я автор слов к этой песне, а основная тема была написана еще к первой части “На деревню дедушке”. Здесь она выстреливает в новой аранжировке, она дописана, но в основе лежит моя мелодия», — подытожил он.

Ранее Стоянов заявил, что от фильма «На деревню дедушке 2» зрителю стоит ждать теплой атмосферы первой части, при этом значительное внимание в картине уделят не только взрослым персонажам, но и внуку. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

