Ребенок погиб в результате падения украинского БПЛА в Геленджике
В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком в результате падения обломков украинского дрона погибли четыре человек. Как пишет RT, об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
В ведомстве уточнили, что в числе погибших один ребёнок. Пострадали ещё 10 человек, их них двое детей.
«Двух взрослых и одного ребёнка доставили в больницу. Остальным пострадавшим оказывают помощь на месте без госпитализации», - говорится в сообщении.
Ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заявили, что в республике три человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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