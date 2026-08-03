Ребенок погиб в результате падения украинского БПЛА в Геленджике

В селе Архипо-Осиповка под Геленджиком в результате падения обломков украинского дрона погибли четыре человек. Как пишет RT, об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

При ночной атаке ВСУ на Крым погибли три человека

В ведомстве уточнили, что в числе погибших один ребёнок. Пострадали ещё 10 человек, их них двое детей.

«Двух взрослых и одного ребёнка доставили в больницу. Остальным пострадавшим оказывают помощь на месте без госпитализации», - говорится в сообщении.

Ранее врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заявили, что в республике три человека погибли в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиВСУКраснодарский Край

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